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وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول عمليات الصيانة الثقيلة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير الأمن السيبراني والحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، نظم معلومات الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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