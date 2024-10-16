وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة وقاية

وأبرزت هيئة الصحة العامة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق أبحاث: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصحة العامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول بنية مؤسسية: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة هوية وصلاحيات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)