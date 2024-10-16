وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سابك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول عمليات الزكاة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الاقتصاد، المحاسبة، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل أول أنظمة التشغيل (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الإلكترونيات، البرمجيات، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)