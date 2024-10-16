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وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مركز حكومي) عن طرح (7) وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– أخصائي إداري
– مدير إدارة تقنية المعلومات والرقمنة
– خبير اللوائح والمعايير
– خبير التراخيص والتصاريح والشهادات
– خبير الكفاءة والترشيد في القطاع الزراعي
– خبير الكفاءة والترشيد في القطاع الصناعي
– خبير المراقبة والالتزام

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الدراسات البيئية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الهندسة
– أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

MO Nasa

MO Nasa

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