شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مركز حكومي) عن طرح (7) وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– أخصائي إداري

– مدير إدارة تقنية المعلومات والرقمنة

– خبير اللوائح والمعايير

– خبير التراخيص والتصاريح والشهادات

– خبير الكفاءة والترشيد في القطاع الزراعي

– خبير الكفاءة والترشيد في القطاع الصناعي

– خبير المراقبة والالتزام

قد يهمّك أيضاً

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الدراسات البيئية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– الهندسة

– أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.