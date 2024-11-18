اليابان | رئيس وزراء اليابان يُجري تعديلات جذرية على حكومته بعد خسارته في الانتخابات

واجهت اليابان زلزالًا سياسيًا غير مسبوق بعد خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024. في أعقاب هذه الهزيمة التاريخية، وجد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا نفسه أمام اختبار حاسم لاستعادة الثقة في حكومته وإعادة رسم مستقبل البلاد السياسي. هذه التطورات ليست مجرد كبوة عابرة للحزب الليبرالي الديمقراطي، بل إشارة قوية على تغير موازين القوى وبدء فصل جديد من عدم الاستقرار السياسي في اليابان.

أُعيد انتخاب إيشيبا شيغيرو رئيسًا لوزراء اليابان عبر تصويت في مجلس النواب يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد جولة إعادة للتصويت. وجاءت جولة الإعادة نتيجة لعدم تمكن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه حزب كوميتو من تحقيق الأغلبية اللازمة لضمان الفوز من الجولة الأولى، مما أسفر عن تشكيل حكومة أقلية.

وأدى الأداء الضعيف للتحالف في الانتخابات إلى فقدان وزيرين مقعديهما، مما اضطر إيشيبا إلى إجراء تعديلات وزارية. فقد عُين سوزوكي كيسوكي وزيرًا للعدل، وتاكو إيتو وزيرًا للزراعة والغابات والمصايد، ليحلا محل ماكيهارا هيديكي وأوزاتو ياسوهيرو على التوالي. كما شهد حزب كوميتو تغييرات بعد فقدان زعيمه إيشي كيئيتشي مقعده. واستقال سيتو تيتسو، الذي شغل منصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، ليخلف إيشي في قيادة الحزب. واستعاض إيشيبا عن سيتو في المنصب الوزاري بناكانو هيروماسا من نفس الحزب.

في حين حافظ التحالف الحاكم على المناصب الوزارية داخل الحكومة، أُسندت رئاسة عدد من اللجان الرئيسية في مجلس النواب إلى سياسيين من المعارضة، في خطوة تعكس التوازن السياسي الجديد داخل المجلس.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة. الأعمار حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

رئيس الوزراء

إيشيبا شيغيرو (67 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (توتوري)

وزير الشؤون الداخلية والاتصالات

موراكامي سيئتشيرو (72 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (إيهيمي)

وزير العدل (أول منصب وزاري)

سوزوكي كيسوكي (47 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (التمثيل النسبي)

وزير الخارجية

إيوايا تاكيشي (67 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (أويتا)

وزير المالية، وزير الدولة للخدمات المالية

كاتو كاتسونوبو (68 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (أوكاياما)

وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

آبي توشيكو (65 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (التمثيل النسبي)

وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية

فوكؤوكا تاكامارو (51 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (ساغا)

وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية

إيتو تاكو (64 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ميازاكي)

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

موتو يوجي (69 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (غيفو)

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (أول منصب وزاري)

ناكانو هيروماسا (46 عامًا)، كوميتو، مجلس النواب (هيوغو)

وزير البيئة

أساو كيئتشيرو (60 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (كاناغاوا)

وزير الدفاع

ناكاتاني غين (67 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوتشي)

أمين عام مجلس الوزراء، وزير مسؤول عن قضية الاختطاف

هاياشي يوشيماسا (63 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

وزير التحول الرقمي

تيرا ماساكي (57 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

وزير إعادة الإعمار

إيتو تاداهيكو (60 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (آيتشي)

رئيس لجنة الأمن العام الوطنية

ساكاي مانابو (59 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

وزير الدولة لإحياء المناطق

إيتو يوشيتاكا (75 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هوكايدو)

وزير إعادة تنشيط الاقتصاد

أكازاوا ريوسي (63 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (توتوري)

وزير الأمن الاقتصادي

كيوتشي مينورو (59 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (شيزوؤكا)

وزيرة سياسة الأطفال

ميهارا جونكو (60 عامًا)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (كاناغاوا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء إيشيبا، شيغيرو في المنتصف يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء حكومته الجديدة في القصر الإمبراطوري في طوكيو في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. © كيوودو)