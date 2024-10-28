اليابان | الاستعداد لأمريكا أكثر انعزالية: موقف اليابان من الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب الولايات المتحدة من ذروة موسم الانتخابات، حيث يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، يترقب العالم أجمع ما قد يحمله هذا الحدث من تغييرات جذرية. في خضم المنافسة المحتدمة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، تتبدى الآثار المحتملة على السياسة الخارجية الأمريكية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية. فما هي التحديات والفرص التي تواجه اليابان في سعيها نحو تعزيز شراكتها مع واشنطن؟ هل ستتغير الأولويات وتتجدد الرؤى في هذه المرحلة الجديدة من التعاون الثنائي؟

لا يشبه سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أي سباق آخر. فحتى وقت الانتخابات التمهيدية للحزب، كان المرشح الديمقراطي هو جو بايدن والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن الأداء الباهت لبايدن في المناظرة الرئاسية الأولى في نهاية يونيو/ حزيران آثار العديد من المخاوف بشأن عمره وحالته الصحية. في يوليو/ تموز، نجا ترامب من محاولة اغتيال وخرج وكأنه زعيم قوي، في تطور بدا أنه منحه ميزة بين عشية وضحاها. ومع ذلك، بعد دعوات متزايدة من داخل الحزب الديمقراطي لعدم استكمال بايدن للسباق الرئاسي، تم استبدال الرجل البالغ من العمر 81 عامًا في النهاية كمرشح رئاسي بنائبة الرئيس كامالا هاريس، مما أدى مرة أخرى إلى تغيير الديناميكيات.

إن استطلاعات الرأي تضع ترامب وهاريس في منافسة متقاربة في الولايات المتأرجحة. وفي الغرب الأوسط وغيره من ساحات المعارك، فإن الدعم للحزبين الديمقراطي والجمهوري متساوٍ. وبالتالي فإن الناخبين غير الحاسمين هم الذين سيحددون نتيجة الانتخابات. وفي كل من الولايات المتأرجحة وأجزاء أخرى من البلاد، فإن الاقتصاد، تليها الهجرة غير الشرعية، هي القضايا الأقرب إلى قلوب الناخبين. وبالتالي، لا توجد طريقة تجعل قضايا السياسة الخارجية ــ حتى دعم أوكرانيا ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ــ عوامل مهمة في تحديد نتيجة الانتخابات.

وفي هذه المقالة، سوف أتناول ما قاله المرشحون الرئاسيون ووعدوا به حتى الآن، ومن هم المستشارون الذين يتلقون المشورة منهم، وعلى هذا الأساس أتوقع كيف قد تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الانتخابات. وبطبيعة الحال، مع عدم تمكن المرشحين من الانتهاء بعد من تشكيل فريقي انتقالهما، فإن الافتراضات التي تم طرحها هنا مؤقتة في أفضل تقدير.

هاريس: شخصية غير معروفة في السياسة الخارجية

تفتقر كامالا هاريس، المدعية العامة السابقة، إلى أي فلسفة أو خبرة مهمة في العلاقات الدولية. وفي حين شهد دورها كنائبة للرئيس في إدارة بايدن قيامها بجولة في آسيا وحضور مؤتمرات أمنية في أوروبا، إلا أنها فعلت ذلك فقط كممثلة للرئيس. وعندما كلف بايدن هاريس بمسؤولية سياسة الهجرة في أميركا الوسطى والجنوبية، لم تفِ بوعودها. وفي ضوء هذا، يبدو أن السياسة الخارجية لهاريس ستستمر على نفس المسار الذي شقته إدارة بايدن. وسوف تركز على التعددية والتحالفات، وتعمل على قضايا عالمية عابرة للحدود مثل تغير المناخ ومكافحة الأمراض. ومن المتوقع على وجه التحديد أن تستمر في دعم أوكرانيا بالشراكة مع أوروبا، ومحاولة تحقيق التوازن في الدعم لكل من إسرائيل وفلسطين، مع البقاء ملتزمة بحل الدولتين.

وفي حين ستعامل هاريس الصين باعتبارها أكبر منافس لأميركا، وتحاول منع تدفق التكنولوجيا الحديثة إلى تلك الدولة، فإنها عسكريا ستسعى إلى إدارة النزاعات من خلال الردع وإدارة الأزمات. ومن المتوقع أيضا أن تستمر في دعم جهود تايوان لتعزيز دفاعاتها. وتولي هاريس أهمية كبيرة للأطر المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع، على الرغم من أنها ستضطر، في ضوء إدراكها للأسر من الطبقة العاملة في الولايات المتأرجحة، إلى النأي بنفسها عن الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ وغيرها من اتفاقيات التجارة العادلة وترتيبات فتح السوق.

ومع ذلك، إذا أصبحت هاريس رئيسة، فمن المتوقع أن تجلب أسلوبها الخاص إلى الرئاسة، بدلاً من مجرد مواصلة السياسة الخارجية لبايدن. ومن المرجح أن تفعل أكثر مما يفعله الرئيس الحالي بشأن قضايا حقوق الإنسان. على سبيل المثال، رد الهند على إدانة هاريس للحكومة الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وفي حين تتزايد الأهمية الاستراتيجية للهند بالنسبة للولايات المتحدة، فإن رئاسة هاريس قد تفرض قيودًا على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند والرباعية (التي تضم اليابان، أستراليا، الهند، والولايات المتحدة)، والتي تهدف إلى ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“. وإذا صعدت هاريس انتقاداتها لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد الأويغور، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تصعيد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، تفتقر نائبة الرئيس الحالية إلى الخبرة في السياسة الخارجية، ولا أحد يستطيع أن يخمن ما سيحدث إذا تفاعلت مع أمثال بوتن وشي بينما لا تزال ترتدي ثوب المدعي العام. لا يمكننا استبعاد احتمال أن يرى نظراؤها حقيقة افتقارها إلى الخبرة. خلال الانتخابات التمهيدية لعام 2020، أعلنت هاريس أيضًا معارضتها للرسوم الجمركية. وهي تنحدر من الساحل الغربي للولايات المتحدة، الذي يفتخر بقطاع تجاري قوي، ويراقب الناخبون لمعرفة ما إذا كانت ستعبر عن نيتها في إحداث نوع من التغيير في السياسة التجارية.

ومن المهم أيضا أن نعرف من ترشحه هاريس لتقديم المشورة لها بشأن السياسة الخارجية. ففي حين يقوم المرشحون الرئاسيون عادة بتشكيل فرق انتقالية في ربيع عام الانتخابات، تم اختيار المرشح الديمقراطي في اللحظة الأخيرة، ولم يتم تشكيل فريق بعد. والأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد تقريبا أي شخص في دائرتها يمكن وصفه بأنه ”مستشار للسياسة الخارجية“. ومن المتوقع أن يصبح فيليب غوردون، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الآن، وأعضاء آخرون في طاقم هاريس أكثر نفوذا. وتشترك هاريس وغوردون في إدراك واضح للحدود التي تحد من قوة أميركا وفلسفة ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بالتدخل الأجنبي.

وفي حين دفعت إدارة بايدن بمشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وكانت في بعض الأحيان حذرة للغاية بشأن دعم أوكرانيا، فإن هذه الاتجاهات قد تصبح أكثر وضوحا في ظل رئاسة هاريس. ومن الممكن أن تتخذ الرئيسة هاريس موقفا حذرا للغاية بشأن التدخل العسكري في حالة غزو صيني لتايوان.

معسكر ترامب غير المتسق

ولكن ماذا لو أعيد انتخاب دونالد ترامب؟ استناداً إلى سجل الرئيس السابق في السياسة الخارجية والتصريحات التي أدلى بها خلال ولايته الأولى، فمن الآمن أن نقول إنه سيزيد التعريفات الجمركية وسينسحب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ مرة أخرى. وفيما يتصل بالتعريفات الجمركية، كان الهدف الرئيسي لسياسة ترامب التجارية في ولايته الأولى هو الحد من العجز التجاري الأميركي. وفي فترة ولايته الثانية، من المرجح أن يركز على استعادة الصناعة المحلية، كجزء من سياسته الصناعية. ولن ينضم على الإطلاق إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بل وربما ينسحب من إطار العمل الاقتصادي للرخاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة اليابان والولايات المتحدة، على أساس أنه لا يمنح الولايات المتحدة القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتصل بالتحالفات العسكرية مع اليابان ودول أخرى، من المرجح أن يطالب ترامب الشركاء بالمساهمة مالياً بشكل أكبر وأن يكونوا أكثر استقلالية، في حين يفرض الضغوط والمساومات الصعبة على أمثال روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول الاستبدادية. وفي حين أعرب ترامب عن اهتمامه بالتوسط في وقف إطلاق النار في أوكرانيا، فإنه لم يذكر بالضبط كيف سيتعامل مع هذا الأمر.

الوضع الحالي داخل دائرة الرئيس السابق دونالد ترامب يُظهر تباينًا كبيرًا في وجهات النظر حول قضايا السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والسياسات المتعلقة بشرق آسيا. على سبيل المثال، تدعو بعض الشخصيات المؤثرة في دائرة ترامب، مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. في المقابل، يعارض ذلك آخرون مثل كيث كيلوغ (مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس)، وفريد ​​فليتز (رئيس الأركان السابق وأمين مجلس الأمن القومي)، وآخرون إلى سحب الدعم. ومع عدم وضوح موقف ترامب المستقبلي، في حال أعيد انتخابه، يبقى السؤال مفتوحًا حول الجهة التي سيستمع إليها في هذه المسائل.

فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، يمكن أن تتخذ إدارة ترامب الثانية موقفًا أكثر صرامة تجاه الدول التي لا تنفق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد تفرض قيودًا على استدعاء الدفاع الذاتي الجماعي لتلك الدول. أما في الشرق الأوسط، فمن المحتمل أن يزيد ترامب دعمه لإسرائيل ويقطع الدعم عن فلسطين، إذ يعارض حل الدولتين.

أما في شرق آسيا، فإن سياسة ترامب تظل غير واضحة. فمن المتوقع أن يحافظ على استراتيجية غامضة، ويستخدم تايوان كورقة ضغط دبلوماسي في المفاوضات التجارية مع الصين، وربما ينخرط في مفاوضات حول ضبط الأسلحة مع كوريا الشمالية، على افتراض امتلاكها أسلحة نووية.

من ناحية أخرى، لا يزال معهد السياسة الأمريكية الأول، الذي يمثل معسكر ترامب ويعارض دعم أوكرانيا، غير محدد بشأن التعيينات الرئيسية، بما في ذلك قائد فريق الانتقال الذي تم الإعلان عنه في أغسطس/آب. وبالتالي، من المتوقع أن تظل التعيينات الرئيسية غير واضحة حتى بعد الانتخابات، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتوازن القوى بين الأطراف المختلفة في معسكر ترامب.

العلاقات اليابانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة

ختامًا، يمكن القول إن العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان ستكون محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية اليابانية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. ففي حال إعادة انتخاب ترامب، قد تواجه اليابان تحديات جديدة مثل سياسة التعريفات الجمركية الصارمة، لكن يبقى لدى الحكومة اليابانية مجال للتفاوض. هذا يعود إلى العلاقات الوثيقة التي حافظت عليها مع شخصيات بارزة من إدارة ترامب السابقة، مثل السفير السابق في طوكيو بيل هاغرتي، الذي يُعد مرشحًا محتملًا لمنصب وزير الخارجية، مما يوفر نافذة للتعاون والاستمرارية.

في المقابل، إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، من المتوقع أن يبقى العديد من أفراد فريق إدارة بايدن في مناصبهم، ما يعني استقرارًا في العلاقات على المدى القصير. ومع ذلك، هناك شخصيات جديدة في دائرة هاريس، خاصةً من أوساطها في كاليفورنيا، لم تقم اليابان بعد بتكوين علاقات كافية معهم، الأمر الذي يستدعي اهتمامًا وجهودًا إضافية لتطوير هذه العلاقات الدبلوماسية.

وفي الحالتين، سيحتاج رئيس الوزراء الياباني إلى التحرك بسرعة لتوطيد سلطته وتأسيس علاقة قوية ومستقرة مع الإدارة الأمريكية القادمة، لضمان استمرارية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ضوء التحديات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: واجه الرئيس السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس في مناظرة رئاسية ساخنة في فيلادلفيا في 10 سبتمبر / أيلول 2024. © رويترز)