انت الان تتابع خبر اللجنة البرلمانية تُنجز تقريرها بشأن اغتيال المهندس بشير وتدرجه على جدول أعمال البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق مصادر نيابية، قالت لـ الخليج 365، إن التقرير النهائي للجنة سيُدرج ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد، تمهيدا لقراءته ومناقشة ما توصلت إليه اللجنة من معلومات وتوصيات.وبعد 7 أيام من الغيبوبة، غادر المهندس بشير الحياة، نتيجة الفشل الكلوي، حيث فقد الوعي ورقد في المستشفى منذ أيام بعد تعرضه لـ"تعذيب" لا تزال تفاصيله غامضة ومتضاربة، عقب أن دخل مركز شرطة حطين ثم تحويله الى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية إثر مشاجرة بين المهندس ولواء بالشرطة الاتحادية.

*"انتفاضة حتى القصاص"

ذوو المهندس بشير خالد، نعَوا فقيدهم الذي غادر الحياة في كلمات تستصرخ العراقيين لـ"انتفاضة حتى القصاص"، في أحدث تطورات للقصة التي شغلت الرأي العام وهزّت الأوساط الشعبية والإعلامية والأمنية.

وقال ابن عمة الضحية، نشأت البكري، في منشور على حسابه في فيسبوك: "انتقل الى رحمة الله الشاب المهندس المغدور الشهيد بإذنه تعالى بشير خالد لطيف، ذهب الى الله وجسمه مليء باثار التعذيب لتكون شاهدة على وحشية وبربرة هذه الدولة".

وأضاف: "ترك هذه الدنيا بتعذيبها وكذبها وتلفيقها وانتقل الى رحمة رحمن رحيم، عار على الشعب العراقي إن سكت، عار على الدولة إن سكتت، عار على الانسانية إن لم تنتفض اليوم في العراق، انتفاضة حتى القصاص.. انتفاضة حتى القصاص".

