انت الان تتابع خبر شرطان لمشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نائب رئيس الفريق الإعلامي نبراس أبو سودة، إن "المفوضية تعمل وفق القانون النافذ رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) والذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023".



وأشارت إلى أنه "لم يصل إلى المفوضية أي تعديل أو مقترح لقانون جديد يمكن أن تجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب التي حدد موعدها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل"، مبينة أن "المفوضية عندما يصل إليها أي مقترح قانون فإنها تدرسه عملياتياً وتجيب بملاحظات بشأن تطبيقه" .

وأوضحت أبو سودة، أنه "بحسب القانون فإن العراقيين الموجودين في الخارج ويمتلكون بطاقة بايومترية يمكنهم المجيء إلى العراق والتصويت ضمن دوائرهم الانتخابية، ولا وجود لأي انتخابات تجري في الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية".

وترتبط شروط مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات في المادة 47 من قانون الانتخابات النافذ، والتي تمنع المفوضية من القيام بفتح مراكز اقتراع في الدول التي يعيش فيها العراقيون في المهجر، كما تشترط البطاقة البايومترية للتصويت.

