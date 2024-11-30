انت الان تتابع خبر السوداني للأسد: أمن سوريا يرتبط بالأمن القومي للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد".



وشهد الاتصال بحسب البيان "بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكد السوداني أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الاقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط". كما ناقش الجانبان "العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين"، بحسب البيان.

وكانت فصائل مسلحة في سوريا أعلنت، سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد بعد إعلان استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، ثاني كبرى مدن البلاد.