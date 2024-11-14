انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مباراة العراق والأردن وتوصيات خاصة بيومي حظر التجوال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • منتخبنا الوطني يخوض مواجهة صعبة امام الاردن لحساب التصفيات المؤهلة الى المونديال

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