انت الان تتابع خبر رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رغم تجاوز عقبة منصب رئاسة البرلمان منذ اكثر من عشرة ايام، لا يزال موعد عقد الجلسة الاولى مجهولا، يتساءل نواب عن جدوى تمديد الفصل التشريعي بغياب عقد الجلسات، مطالبين الرئاسة باستئنافها في اسرع وقت.



نواب كشفوا عن تحركات يقودها المشهداني للتنسيق مع الكتل السياسية، على الية لتشريع القوانين الجدلية قبل عقد اي جلسة دون ظلم اية شريحة.