انت الان تتابع خبر السوداني: ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعاراً والان مع التفاصيل
وبيّن أن "الحكومة قدمت كلَّ الدعم والرعاية لحفظة وقرّاء القرآن الكريم، ووجهت بفتح قناة خاصة لهم للقبول في الجامعات، وأشرفت على رعاية ودعم المراكزِ القرآنية، وتحفيز المدارس والمعاهد والجامعات على إقامة المحافل القرآنية، وحثِّ الناشئة على حفظه ورعايتهم"، موجها أن "تكون هذه المسابقة تقليداً سنوياً".
وأشار إلى "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق"، موضحا ان "ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعاراً".
وجدد "الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".
يُشار إلى أن المسابقة التي أشرف على تحضيراتها الوقفان الشيعي والسني وتستمر ستة أيام، تضمّ نخبة من المحكّمين الدوليين والمحليين من ذوي الاختصاص، بمجال علوم القرآن، والتحكيم في القراءات والتلاوات والمسابقات القرآنية.