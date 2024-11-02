انت الان تتابع خبر وزير العدل: ماضون بالارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الوزير في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "شواني استقبل بمكتبه السفير الاسترالي لدى العراق غلين مايلز والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون المشترك في المجالات العدلية والقانونية".ونقل المكتب عن الوزير تأكيده على أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي والارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية وتطبيق مبادئ حقوق الانسان تجاه النزلاء وضمان حقوقهم المشروعة خلال العمل الإصلاحي".

من جانبه، أشاد السفير مايلز، بالإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل، معربا عن تطلع بلاده للتعاون ‏الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية.

