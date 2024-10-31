انت الان تتابع خبر العزم يهنئ المشهداني: خطوة جوهرية نحو إنهاء الانسداد السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد التحالف أن "انتخاب المشهداني يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، ويمهد الطريق لبناء تعاون وطني فاعل يستند إلى أسس من التفاهم بين مختلف القوى السياسية".

وتابع أنه "يؤمن أن هذا الإنجاز يحقق للعراقيين واقع سياسي مستقر وقادر على خلق فرص وظروف أفضل، متطلعين إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة وتلبية طموحات الشعب العراقي".

بدوره قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، "نبارك للسيد الرئيس محمود المشهداني إنتخابه رئيساً لمجلس النواب، ونجدد شكرنا للكتل السياسية التي استجابت لدعوتنا وأسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، تعزيزاً لدور السلطة التشريعية ودعماً للتوازن الاجتماعي وإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤمنين بأنها خطوة مهمة نحو تعاون وطني يترجم تطلعات الشعب العراقي للاستقرار والتنمية".