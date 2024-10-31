انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينتخب المشهداني رئيسا له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن المجلس صوت على انتخاب النائب محمود المشهداني رئيسا له بعد حصوله 182 صوتا، بينما حصل سالم العيساوي على 42 صوتا".

وقرر مجلس النواب، اليوم الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل محمود المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95 صوتاً، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بحضور 271 نائباً.

يذكر أن منصب رئيس مجلس النواب كان شاغرا منذ عام تقريبا بعد أن قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية النائب محمد الحلبوسي فضلا عن اعفائه من منصب رئيس البرلمان.