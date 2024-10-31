انت الان تتابع خبر توقعات برلمانية بعقد جلسة اليوم وحسم منصب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إن جلسة مجلس النواب في حال عقدها اليوم ومضينا في عملية اختيار رئيس البرلمان الجديد من بين المرشحين المطروحين، فقطعا سيكون هناك رئيس جديد للبرلمان اليوم، على الرغم من جميع الاعتراضات التي تشوب هذه العملية بعد تضرر أحد الأطراف السنية وامتعاضه وطلبه عدم الحضور"، مشيرا الى ان "الجلسة ستشهد حضورا سنيا تحت قبة البرلمان كما سيكون هناك تصويت بدون شك".



وأضاف الحسيني أن "القوى السنية لم تتفق لغاية هذه اللحظة على مرشح واحد وانما اكثر من مرشح موجود حاليا، وعلى أعضاء مجلس النواب ان يختاروا أحدهم خلال جلسة التصويت في حال انعقادها"، داعيا جميع الكتل الى "حسم هذا الملف لما له من أهمية كبيرة في عمل البرلمان وإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب".

