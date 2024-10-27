انت الان تتابع خبر تحالف العزم يهنئ النائب الجبوري لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح تحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة العراق على الساحة العربية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع البرلمان العربي".وأضاف التحالف، أن "هذا الفوز يمنح ممثلي الشعب العراقي فرصة حقيقية للمساهمة في صنع القرار العربي في مختلف المجالات، وتتويجا مستحقا لدور العراق الفاعل في القضايا الرئيسة، في طليعتها القضية الفلسطينية".

وأعرب التحالف عن تمنياته للنائب الجبوري بالتوفيق في مهمته الجديدة، ليكون خير ممثل لبلده داخل البرلمان العربي، وأن يسهم بفاعلية في تعزيز الروابط الأخوية بين دول المنطقة والعمل من أجل رفعة شأن العراق والأمة العربية، بحسب البيان.

