انت الان تتابع خبر هل اتفقت الكتل السنية على مرشح واحد لرئاسة البرلمان؟ أم سيحسم بجلسة التصويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتل السياسية السنية يبدو انها متفقة على دعم المرشحين المشهداني والعيساوي، على أن يكون الحسم داخل قبة البرلمان"، مبينا ان "جلسة حسم منصب رئيس البرلمان من المؤمل تحديدها السبت المقبل".وأضاف الحسيني، أن "الجلسة في حال انعقادها فإنها بكل تأكيد ستفضي الى اختيار أحد هذين المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للبرلمان".

وفي ما يخص تحديد موعد الجلسة بقرار من خارج البرلمان، أوضح الحسيني أن "العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 تحتم على المشاركة في مثل هكذا قرارات من الكتل السياسية التي تمتلك نوابا اختارهم الشعب لتمثيلهم في البرلمان"، داعيا الجميع الى "تجاوز الخلافات وحسم منصب رئاسة البرلمان للمضي في إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب".

