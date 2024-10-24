انت الان تتابع خبر افتتاح جسر الكارضية والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، جسر الكارضية بمدينة الكوت والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي".

واطلع السوداني على الأعمال التنفيذية للمشروع، والتقى بالعاملين فيه، وثمن جميع الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة إزالة جميع التعارضات أمام المشاريع الخدمية، وإنجاز هذا المشروع في توقيتاته المحددة، لما له من أهمية في خدمة المواطنين، بحسب البيان.