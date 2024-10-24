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افتتاح جسر الكارضية والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، جسر الكارضية بمدينة الكوت والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي".

واطلع السوداني على الأعمال التنفيذية للمشروع، والتقى بالعاملين فيه، وثمن جميع الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة إزالة جميع التعارضات أمام المشاريع الخدمية، وإنجاز هذا المشروع في توقيتاته المحددة، لما له من أهمية في خدمة المواطنين، بحسب البيان.

ويتضمن المشروع إنشاء جسرين بطول (528) م بممرين ذهاباً وإياباً بطول (1128)م وعرض (28)م، مع المقتربات، وهو يندرج ضمن مشاريع البرنامج الحكومي الخاص بإنشاء الطرق الحولية للمساهمة بشكل كبير في فكّ الاختناقات المرورية.

الصور ادناه:


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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