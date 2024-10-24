انت الان تتابع خبر جولة التراخيص الأخيرة.. شركة صينية "تمارس الرشوة" وتفشل بعقد حقول شمال بغداد (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة مخاطبة صادرة من الشركة الصينية والموجهة الى شركة نفط الوسط، فان الشركة الصينية تاخرت كثيرا في إتمام المتطلبات الضريبية المطلوبة منها قبل الشروع باعمال التطوير وتنفيذ العقد الرسمي.وفازت الشركة الصينية، بعقد تطوير رقعة نفط حقل بغداد الشمالي (نباعي وتاجي) ضمن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة الأخيرة.

لكن مصدر اكد ان الشركة "زبيك" هي شركة حفر ولا تمتلك خبرات في تطوير حقول النفطية، كما أن الشركة لم تتمكن من توقيع العقد لحد الان بسبب عدم وجود كفاءة مالية لديها لتصفية امورها الضريبية.

ويشير المصدر الى وجود مشاكل تتعلق بوجود شبهات فساد وهدر بالمال، يقدر بـ 6 مليار دولار مدفوعة على شكل عمولات وهديا إلى مسؤولين، كما توجد تحقيقات في الصين مع الشركة بخصوص هذه المعلومات.