انت الان تتابع خبر القضاء يرد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس محافظة نينوى (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري "أبو فنر" نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.