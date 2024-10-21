الاطار التنسيقي يدعو أعضاء البرلمان لعقد اجتماع لحسم رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب سماحة السيد الحكيم، و بحضور دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي، وناقش المجتمعون الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي العراقي والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني.

شدد الإطار التنسيقي على استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني.

ثمن الإطار التنسيقي الدور والإجراءات الحكومية والاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني، متمنيا إجراءه في كافة المحافظات وبموعده المحدد، لما له من أهمية كبيرة إذ يمثل مقدمة ضرورية لوضع الخطط التنموية والخدمية.

كما ثمن الإطار التنسيقي خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة والقبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء .

كما يدعو الإطار التنسيقي السادة أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.