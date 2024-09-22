انت الان تتابع خبر العراق يدعو لمنحه الأولوية في التمويل المناخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة خلال قمة المستقبل الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية، بالأمم المتحدة: "نعمل على دعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل".وأضاف: "نؤكد على ضرورة منح العراق الأولوية في التمويل المناخي كونه من أكثر الدول تضررا وبدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية".

وأشار السوداني الى انه "نحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مما يقلل اعتمادنا على الوقود الأحفوري ويساهم في مستقبل أكثر استدامة".

وأوضح: "العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الأخرى".

ولفت السوداني الى: "ندعم جميع الجهود للنهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية".

وبين: "نركز على بناء مؤسسات فعالة وشفافة وتحديث البيانات عبر التعاون مع المنظمات الدولية".

واكد السوداني، ان "تحقيق السلم يتطلب جهدا دوليا مشتركا ونرى أن الدبلوماسية والحوار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار".

ودعا إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري والبحري والسيبراني والفضاء الخارجي بما يضمن الأمن الشامل".

وأضاف: "نشجع البحث العلمي في التقنيات النظيفة للنفط والغاز ونعمل على تعزيز التعليم التقني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان وصول جميع الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي".

كما دعا الى "إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية".

وبين السوداني: "نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد مع إزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص".

وشدد: "ملتزمون بدعم نظام تعددية الأطراف في معالجة التحديات العالمية مع التركيز على التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وأكد على "أهمية تبني استراتيجيات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول لخدمة البشري".

وختم السوداني: "العراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة".