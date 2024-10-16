شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى سمير: نمو فى مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير مسئول ملف السيارات خلال مداخلة هاتفي علي تلفزيون الخليج 365 " أنه يوجد نمو بمبيعات السيارات طبقتا لتقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر بنسبة 9% خلال العام الجاري 2024.

وأوضحت "أماني سمير" أن إجمالي مبيعات "الملاكي" بلغ حوالي 29 ألف و239 سيارة.

كما كشفت أيضا أنه رغم ان المتعارف عليه وجود توازي بين أسعار السيارت الزيرو والسيارات المستعملة إلا أنه لوحظ مؤخرا وجود حالة انتعاش نسبي في مبيعات السيارات المستعملة نظرا لوجود استغلال واضح لبعض التجار ورفع اسعار بعض الماركات التي يوجد عليها طلب دون وجه حق رغم استقرار اسعار الدولار والاستقرار الملحوظ في حالة الاقتصاد المصري ككل .

وعن أهم النصائح التي يجب اتباعها خلال شراء سيارة مستعملة لابد من اختيار الاماكن الموثوق بها والاستعانة بخبير للتأكد من حالة السيارة بشكل عام، بالإضافة للكشف عن السيارة مخالفاتها في المرور التابع لها تجنبا لأية مشكلات في الترخيص .

وكشفت الاعلامية اماني سمير أنه من الأفضل شراء السيارات المستعملة بالعقد المسجل بالشهر العقاري نظرا لوجود من حالات نصب بسبب التوكيلات وتعدد التوكيل من بائع لأخر.