نصائح هامة للتعامل مع رأس مولودك في أيامه الأولى

ممنوع استخدام القبعة إلا للخروج

مولود يرتدي قبعة

امتنعي تمامًا عن وضع القبعة مهما كان نوعها وشكلها فوق رأس مولودك طيلة الوقت، حيث تعتقد الأمهات أن وضع القبعة فوق رأس المولود يعني توفير المزيد من الدفء له، وكنوع من الاهتمام الزائد بصحته، ولكن يجب أن تعلم الأم أن وضع القبعة فوق رأس الطفل تسبب له مشكلة صحية هامة وهي منع جسمه التخلص من الحرارة الزائدة في جسمه والتي من المفترض أن يتخلص من نحو 70% منها عن طريق الرأس.

اعلمي أن جسم المولود يتخلص من الحرارة الزائدة عن طريق رأسه وارتداء القبعة يمنع ذلك مما يسبب مخاطر صحية له، كما أن القبعة ترفع نسبة حدوث متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع في أيامهم الأولى وذلك حسب الدراسات العلمية الحديثة وإن لم يتم معرفة السبب المؤكد لحدوث هذه الظاهرة، ولذلك فالتخلص من القبعة يساعد على أن يكون ذلك أحد الطرق لتقليل مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ ويمكن أن نضعها فوق رأس الرضيع عند الخروج من البيت فقط.

عدم استخدام شرائط الرأس للمولودة

مولودة نائمة

توقفي تمامًا عن استخدام شرائط الرأس والشعر الملونة والمزركشة والتي تصنع من مادة قابلة للتمدد وتضعها الكثير من الأمهات حول رأس الطفل من المقدمة بدعوى زيادة أناقته ومن باب فرحة الأم بابنتها المولودة، ولكن هذه الطريقة تؤدي إلى حدوث الأذى لرأس المولودة، كما أنها قد تنزلق من رأسها أثناء النوم وتنزل إلى عنقها مما يسبب لها الاختناق,

اعلمي أن دراسات علمية قد أثبتت العلاقة بين استخدام مثل هذه الشرائط الملونة التي تحيط بالرأس من الأمام وبين متلازمة الموت المفاجئ أو ما يعرف بموت المهد عند المواليد ولذلك يجب أن تتوقفي عن استخدامها حتى العام الأول من عمر طفلتك.

تقليب رأس المولود لمنع التسطح

انتبهي ألا ينام مولودك على جانب واحد من الجسم بحيث يكون النوم على جانب واحد من الرأس أيضًا مما يؤدي لحدوث ما يعرف بتسطح رأس المولود، ويبدو رأس المولود في هذه الحالة في شكل غير متناسق بحيث يكون رأسه منبعجًا من جانب وبارزًا من جانب آخر، كما أن الاستمرار في تنويم المولود على ظهره دون تقليبه يؤدي ايضا إلى تسطح رأس المولود بحيث لا يكون شكل رأسه جميلا ولا يمكن إصلاح هذا العيب مطلقًا.

لاحظي أن تسطح رأس الطفل يؤدي إلى حدوث ما يعرف بالصعر، وهو عدم قدرة الطفل على إدارة رأسه وتحريك عضلات رقبته، مما يستوجب إجراء تمديدات للرقبة في كل مرة تقومين بتغيير الحفاض للرضيع ويمكن تغيير طريقة نوم الطفل ضمن طرق حماية الطفل الرضيع من تسطح الرأس و يمكن تغيير مكان سريره للمساعدة في تغيير طريقة نومه وشكل رأسه أثناء النوم عن المرة السابقة.

رفع رأسه عند الرضاعة

اهتمي بأن تحملي مولودك الجديد بطريقة معينة، بحيث تكون طريقة صحية وآمنة له عند إرضاعه، وهي أن يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى باقي جسمه، بحيث تساعدينه على الرضاعة بطريقة أفضل، خاصة في أيامه الأولى وتقللين من ابتلاعه للهواء وما يسببه له من مغص وانتفاخ.

احملي طفلك الحديث الولادة بحيث يكون رأسه أعلى من جسمه، وفي نفس الوقت حافظي على إسناد رأسه وعدم تركه حرًا في الهواء؛ لكي لا يتأذى الطفل، وفي نفس الوقت قومي بتكريعه بعد الرضاعة، وهو في هذه الهيئة للمساعدة في تخليصه من الهواء الذي ابتلعه أثناء الرضاعة.

حمل رأس المولود بطريقة صحيحة

أم تحمل مولودها بين يديها

احرصي على حمل مولودك بطريقة صحيحة، واهتمي بطريقة حمل رأسه وذلك أثناء محاولة إسكاته عندما يبكي، أو عنما ترغبين في نقله من مكان إلى مكان مثلًا، فعندما ترفعينه من سريره وتريدين أن تحمليه بين ذراعين فيجب أن تهتمي بأن تحمليه بطريقة صحيحة، بحيث تضعين كفيك المفرودتين تحت رأسه وكأنهما وسادة وتنقلينه بهذه الطريقة، حيث سيعمل ذراعاك على حمل باقي أجزاء جسمه.

انتبهي ألا تحملي مولودك إلا بهذه الطريقة؛ لأنها الطريقة الصحيحة لحمل حديثي الولادة، حيث أن تدلي رأس المولود عند نقله من مكان إلى مكان يؤدي إلى ايذاء رأسه ورقبته، فرأس الطفل يبلغ وزنه مقدار السبع من وزن الجسم، مما يعني أن الرقبة الطرية اللينة بعضلاتها لا تقوي على حمل هذا الوزن، وقد يسبب حمله بطريقة خاطئة بحيث يكون رأسه متدليًا إلى مخاطر لا يمكن علاجها.

عدم وضع رأسه على وسادة أثناء النوم

امتنعي تمامًا عن استخدام الوسادة تحت رأسه أثناء النوم وذلك منذ ولادته حتى يتم عمر السنة، وذلك لأن الأبحاث العلمية قد أكدت أن هناك زيادة في نسبة حدوث متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع الذين ينامون على وسادة أكثر من الرضع الذين ينامون على السرير مباشرة دون استخدام الوسادة.

امتنعي عن استخدام الوسادة لمولودك واستمري على ذلك حتى عمر السنة لأن الوسادة تؤدي إلى التسبب في مشاكل بالعمود الفقري للصغير ويكون من الصعب علاج هذه المشاكل ومن بينها تحدب ظهره والذي قد يستمر معه طول عمره، ولذلك يجب أن ينام المولود على مفرش السرير وأن تكون الحشية تحته مستوية وليست طرية لدرجة مبالغًا فيها؛ لأنها قد تؤذي عموده الفقري أيضًا.

تسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 07:19 صباحاً - من الضروري أن تتبع الأم عدة نصائح للتعامل مع مولودها الجديد خلال الأيام الأولى ما بعد الولادة، وخاصة إذا ماكانت الأم حديثة العهد بالأمومة، كما يجب أن تهتم الأم اهتمامًا خاصًا بالعناية برأس المولود، حيث أن طبيعة رأسه الحساسة تستوجب أن تقدم لها الأم رعاية خاصة.تخطئ الأمهات باستخدام عدة طرق عند التعامل مع رأس المولود، ولذلك يجب أن تعرف الأم هذه الأخطاء لأهميتها وقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود حيث أشار إلىفي أيامه الأولى، ومنها عدم ارتداء القبعة طيلة الوقت، ووضع الكفين خلف رأسه عند حمله وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضًا: كيف أعرف أن رأس طفلي طبيعي؟*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص