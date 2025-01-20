شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نمط حياة للحفاظ على الصحة بعد القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة يلسرالإثنين، 20 يناير 2025 12:00 ص
عند إقرار الطبيب إجراء عملية قلب مفتوح لمريض القلب، يتطلب هذا الإجراء الطبي بعض الأمور التي يجب القيام بها بعد العملية للحفاظ على صحة المريض وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.
ووفقًا لموقع healthline سنتعرف على أفضل نمط حياة صحي بعد جراحة القلب المفتوح، وتنقسم لعدة أمور ومنها:- النمط الغذائي
1. تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة.
2. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم، السمك، البيض، الحليب.
3. تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا ومنها السمك، المكسرات.
4. تجنب الأطعمة المملحة والمعالجة.
5. شرب الماء الكافي أي تناول من 8 إلى 10 أكواب يوميًا.
1. ممارسة الرياضة بانتظام ومن الرياضيات المسموحة بعد إجراء عملية القلب المفتوح المشي، الجري، السباحة.
2. البدء بالتمارين الخفيفة والزيادة تدريجيًا.
3. تجنب التمارين الشديدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية.
4. استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي.
1. الحصول على 7-8 ساعات من النوم الليلي وهذا يعني تجنب السهر.
2. تجنب العمل الشاق في الأسابيع الثلاثة الأولى من اجراء العملية.
1. التوقف عن التدخين تمامًا.
2. استشارة الطبيب للحصول على مساعدة في التوقف عن التدخين.
1. ممارسة التأمل أو اليوجا.
2. الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.
3. الحصول على دعم نفسي من العائلة والأصدقاء.
1. ممارسة الأنشطة اليومية ببطء.
2. تجنب الرفع الثقيل.
3. استخدام السلم بدلاً من المصعد.
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