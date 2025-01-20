شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نمط حياة للحفاظ على الصحة بعد القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

عند إقرار الطبيب إجراء عملية قلب مفتوح لمريض القلب، يتطلب هذا الإجراء الطبي بعض الأمور التي يجب القيام بها بعد العملية للحفاظ على صحة المريض وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

ووفقًا لموقع healthline سنتعرف على أفضل نمط حياة صحي بعد جراحة القلب المفتوح، وتنقسم لعدة أمور ومنها:

- النمط الغذائي

1. تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم، السمك، البيض، الحليب.

3. تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا ومنها السمك، المكسرات.

4. تجنب الأطعمة المملحة والمعالجة.

5. شرب الماء الكافي أي تناول من 8 إلى 10 أكواب يوميًا.

-النشاط البدني

1. ممارسة الرياضة بانتظام ومن الرياضيات المسموحة بعد إجراء عملية القلب المفتوح المشي، الجري، السباحة.

2. البدء بالتمارين الخفيفة والزيادة تدريجيًا.

3. تجنب التمارين الشديدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية.

4. استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي.

- النوم والراحة

1. الحصول على 7-8 ساعات من النوم الليلي وهذا يعني تجنب السهر.

2. تجنب العمل الشاق في الأسابيع الثلاثة الأولى من اجراء العملية.

-التوقف عن التدخين

1. التوقف عن التدخين تمامًا.

2. استشارة الطبيب للحصول على مساعدة في التوقف عن التدخين.

- إدارة الضغط النفسي

1. ممارسة التأمل أو اليوجا.

2. الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

3. الحصول على دعم نفسي من العائلة والأصدقاء.

-شروط القيام بالأنشطة اليومية

1. ممارسة الأنشطة اليومية ببطء.

2. تجنب الرفع الثقيل.

3. استخدام السلم بدلاً من المصعد.