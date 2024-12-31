شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القولون التقرحى.. كيف تحمى نفسك من تفاقم الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

التهاب القولون التقرحي هو حالة تستمر مدى الحياة وتسبب التهابًا وقرحًا داخل القولون (الأمعاء الغليظة)، والتهاب القولون التقرحي هو أحد أكثر أنواع مرض التهاب الأمعاء شيوعًا إلى جانب مرض كرون، ويتطلب علاج القولون التقرحى معرفة الأسباب والأعراض من أجل أن نكون على دراية بالمرض وإمكانية الوقاية منه، حسبما أفاد تقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض التهاب القولون التقرحى غالبًا ما تتفاقم أعراض التهاب القولون التقرحي بمرور الوقت، وفي البداية، قد تلاحظ علامات بسيطة.. مثل:

الإسهال وأحيانًا قد يكون مصحوبًا بدم.

زيادة حركات الأمعاء أو نوبات الإسهال (أربع نوبات أو أقل يوميًا).

حركات الأمعاء المفاجئة.

التشنج.

تقلصات أو ألم خفيف في البطن.

وفي وقت لاحق، قد تعاني أيضًا من أعراض التهاب القولون التقرحي المتوسطة إلى الشديدة، بما في ذلك:

حركات الأمعاء المتكررة أو نوبات الإسهال (أربع نوبات أو أكثر يوميًا).

دم أو مخاط أو صديد في البراز.

تقلصات شديدة في البطن.

التعب الشديد.

فقدان الوزن المفاجئ.

الغثيان.

الحمى.

ما أسباب التهاب القولون التقرحي؟

يعتقد الباحثون أن سبب التهاب القولون التقرحي معقد وينطوي على العديد من عوامل الخطر، ويتفق معظمهم على أنه مرتبط باستجابة مناعية مفرطة النشاط، وتتمثل مهمة جهاز المناعة في حماية جسمك من الجراثيم والمواد الخطيرة الأخرى، ولكن في بعض الأحيان، يهاجم جهاز المناعة جسمك عن طريق الخطأ، مما يسبب الالتهاب وتلف الأنسجة.

كيف يتم علاج القولون التقرحي؟

الهدف من العلاج هو إدخالك في مرحلة هدوء المرض خاصة إذا كنت تعاني من تفاقم الأعراض، وتشمل خيارات العلاج الأدوية والجراحة.

الأدوية

يستخدم الأطباء العديد من الأدوية (بمفردها أو مجتمعة) لتهدئة الالتهاب في الأمعاء الغليظة، حيث يساعد تقليل التورم والتهيج في شفاء الأنسجة، كما يمكن أن يخفف من الأعراض بحيث يكون الألم والإسهال أقل.

الجراحة

الجراحة هي أحد خيارات علاج القولون التقرحى خاصة إذا لم تنجح الأدوية أو إذا كنت تعاني من مضاعفات خطيرة للمرض، وهناك نوعان من الجراحة لعلاج القولون التقرحى، وكلاهما يتضمن استئصال القولون والمستقيم بالكامل أو جزء منهما.

طرق الوقاية من تفاقم التهاب القولون التقرحى:

يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بتفاقم الحالة من خلال تحديد المحفزات أو الأسباب وتجنبها.. وتتضمن النصائح لتجنب المحفزات الشائعة ما يلي:

إدارة التوتر، من خلال الحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم ليلاً، ومارس الرياضة بانتظام وابحث عن طرق صحية لتخفيف التوتر، مثل ممارسة التأمل واليوجا.

تجنب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: لتسكين الألم أو خفض الحمى، حيث يمكن لهذه الأدوية أن تزيد من أعراض التهاب القولون التقرحي.

تجنب الأطعمة التي تسبب تفاقم الأعراض، لا توجد خطة وجبات واحدة تمنع تفاقم الأعراض، وقد تختلف الأطعمة التي تسبب هذه الأعراض من شخص لأخر، ومع ذلك، يجد العديد من الأشخاص أنه من المفيد تجنب تناول منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالألياف.