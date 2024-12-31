شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك تعانى من نوبة توتر؟ أعراض وعلامات والان مع تفاصيل الخبر

التوتر والقلق مشكلة يعانى منها البعض، وقد تعانى من أعراض مؤقتة، أو أعراض دائمة تؤكد لك الإصابة بنوبة توتر وفقا لتقرير نشر في موقع bhf، وتابع التقرير أن هناك مجموعة من الأعراض الظاهرة التي تؤكد إصابتك بنوبة توتر:

الشعور بالخوف الشديد

الشعور بالقلق الحاد

سرعة الغضب وعدم التحكم في الانفعال

الشعور بالخدر في أنحاء الجسم

اللامبالاة الشديدة

الشعور بالإنزعاج والبكاء الشديد

خفقان وضربات قلب مضطربة بشدة

جفاف حاد في الفم

الصداع وآلام الرأس الشديدة

الغثيان والقيء

صعوبات النوم الحادة

فقدان الوزن التدريجى

قضم الأظافر أحد أبرز الأعراض

تناول الكثير من الطعام بنهم شديد

تناول القليل أيضا من الطعام بشكل ملفت

قطف الجلد

قلة الصبر

نصائح للتعامل مع نوبات التوتر وعادات عليك التوقف عن ممارستها

بعض العوامل تزيد فرص الإصابة بنوبات التوتر الحاد والتي من بينها: