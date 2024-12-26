اعرف الفرق بين صدمة الأنسولين وغيبوبة السكر

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يحدث مرض السكر نتيجة عدم قدرة الجسم على معالجة واستخدام نوع السكر الذي يحمله الدم إلى خلايا الجسم، السكر عنصر غذائي أساسي، تحتاج خلايا الجسم إلى الأكسجين والسكر للبقاء على قيد الحياة، ينتج الجسم هرمونًا يسمى الأنسولين، والذي يسمح للسكر الذي يحمله الدم بالانتقال إلى الخلايا الفردية، حيث يتم استخدامه كوقود.

إذا لم ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، تسمى هذه الحالة بمرض السكري، يجب على الشخص المصاب بالسكري تناول الأنسولين التكميلي لرفع مستويات الأنسولين إلى المعدل الطبيعي، يمكن أحيانًا علاج مرض السكري الخفيف من النوع الثانى بالأدوية الفموية بدلاً من الأنسولين.

يعد مرض السكر حالة طبية خطيرة، قد يحدث خطأ في التفريق بين صدمة الأنسولين والغيبوبة السكرية، ووفقا لموقع " verywellhealth"، كلاهما حالات طارئة يجب عليك التعامل معها.

ما هي صدمة الأنسولين

تحدث صدمة الأنسولين إذا كان الجسم يحتوي على ما يكفي من الأنسولين ولكن ليس ما يكفي من سكر الدم، قد يتناول مريض السكري الأنسولين في الصباح ثم يغير روتينه المعتاد بعدم تناول الطعام أو ممارسة الرياضة بقوة، في كلتا الحالتين، ينخفض مستوى سكر الدم ويعاني المريض من صدمة الأنسولين.

تشمل أعراض صدمة الأنسولين ما يلي:

بشرة شاحبة، رطبة، باردة.

نبض سريع.

الدوخة .

الصداع.

الارتباك أو فقدان الوعي.

ظهور الأعراض بسرعة (خلال دقائق).

صدمة الأنسولين هي حالة طبية طارئة خطيرة، إذا لم يتم تشخيص صدمة الأنسولين وتصحيحها عن طريق إعطاء السكر بأي شكل من الأشكال، فقد يموت المريض، يمكن أن تحدث صدمة الأنسولين في غضون بضع دقائق.

إذا كان المريض مصابًا بمرض السكري، وقد تناول الأنسولين في ذلك اليوم ولكنه لم يأكل، فيجب أن تشك في أن المريض يدخل في صدمة الأنسولين.

إذا كان المريض في وعيه جزئيًا، فحاول إدخال بعض السكر في فم المريض، من الأفضل القيام بذلك عن طريق مساعدة المريض على شرب شيء يحتوي على تركيز عالٍ من السكر، مثل عصير البرتقال أو العسل، تأكد من أن المشروب الذي تقدمه لشخص يعاني من صدمة الأنسولين ليس "خاليًا من السكر".

إذا كان المريض فاقدًا للوعي، فلا تحاول إعطائه السوائل عن طريق الفم، حيث قد يختنق المريض ويتسرب السائل إلى الرئتين، اطلب المساعدة على الفور، يجب إعطاء المريض السكر عن طريق الوريد في أقرب وقت ممكن. يمكن القيام بذلك بواسطة مسعف أو طبيب.

غيبوبة السكر

تحدث غيبوبة السكر عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا ولا يكون مستوى الأنسولين كافيًا في الجسم، وقد يفشل الشخص المصاب بالسكري في تناول الأنسولين لعدة أيام.

يرتفع مستوى السكر في الدم إلى مستويات أعلى وأعلى ولكن لا يوجد إنسولين لمعالجته لاستخدامه بواسطة خلايا الجسم، تشمل علامات وأعراض الغيبوبة السكرية ما يلي:

تاريخ مرض السكر.

بشرة دافئة وجافة.

نبض سريع وضعيف.

تنفس عميق وسريع.

رائحة فاكهية في نفس المريض.

ظهور الأعراض بشكل بطيء.

قد يكون المريض غير مستجيب أو فاقد الوعي، وقد يبدو المريض الذي يعاني من غيبوبة السكر وكأنه مصاب بالإنفلونزا أو نزلة برد شديدة، وكما هو الحال مع صدمة الأنسولين، فإن التشخيص الخاطئ أمر شائع، و ليس من السهل دائمًا معرفة الفرق بين صدمة الأنسولين والغيبوبة السكرية.

كيفية التفرقة بين صدمة الأنسولين وغيبوبة السكر أعراض صدمة الأنسولين

بشرة شاحبة ورطبة وباردة

نبض سريع وضعيف

التنفس الطبيعي

الدوخة أو الصداع

الارتباك أو فقدان الوعي

ظهور الأعراض بسرعة

أعراض غيبوبة السكر

بشرة دافئة وجافة

نبض سريع فقط

التنفس العميق والسريع

عدم الاستجابة أو فقدان الوعي

ظهور الأعراض ببطء

