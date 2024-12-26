شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعاني من وضعية جلوس سيئة بسبب ساعات العمل الطويلة.. طرق تجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

في عالم اليوم الذي يفرضه علينا العمل المكتبي، أصبحت مشكلة وضعية الجسم السيئة شائعة للغاية، إذا وجدت نفسك منحنيًا أمام الكمبيوتر لساعات أمام الشاشات، مما يؤدي إلى آلام الظهر والرقبة والكتف.

تأثير الوضعية السيئة

لا تؤثر وضعية الجسم السيئة على مظهرك فحسب وفقا لموقع " onlymyhealth"، بل لها عواقب وخيمة على صحتك، فالجلوس أو الوقوف بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى:

1. آلام الظهر والرقبة

النتيجة الأكثر شيوعا للانحناء هو الضغط على العمود الفقري والعضلات.

2. الصداع

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى توتر العضلات في الرقبة وأعلى الظهر، مما قد يؤدي إلى الصداع.

3. انخفاض سعة الرئة

الانحناء إلى الأمام يضغط على الصدر ويحد من التنفس، مما يؤدي إلى تنفس صعب.

4. التعب:

يمكن أن يؤدي سوء محاذاة الجسم إلى إجهاد العضلات، مما يجعل من الصعب البقاء نشيطًا طوال اليوم.

اليوجا يمكن أن تساعد في علاج وضعية الجسم السيئة

تعتبر اليوجا وسيلة فعالة لمكافحة التأثيرات الجسدية والعقلية لسوء الوضعية، من خلال التركيز على المحاذاة والتنفس واليقظة، تساعد اليوجا في تقوية العضلات الضعيفة وتخفيف التوتر من المناطق المعرضة للشد، كيف يمكن أن تساعد اليوجا:

1. تقوية عضلات الجذع

يعد ضعف عضلات الجذع أحد الأسباب الرئيسية لسوء وضعية الجسم، وتشمل عضلات الجذع عضلات البطن وأسفل الظهر والحوض، وتعمل وضعيات اليوجا على تنشيط وتقوية هذه العضلات، مما يمنحك الدعم اللازم للحفاظ على وضعية جيدة طوال اليوم.

2. شد العضلات المشدودة

غالبًا ما تتسبب ساعات العمل الطويلة على المكتب في شد عضلات معينة، مثل عضلات مفصل الورك وعضلات الصدر، يمكن أن يؤدي هذا الشد إلى إخراج الجسم عن محاذاة الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم الوضعية السيئة، تعمل وضعيات اليوجا مثل وضع الكوبرا ووضعية الطفل على بطنه، على تمديد العضلات بلطف، مما يؤدي إلى إطلاق التوتر واستعادة الحركة.

3. تحسين محاذاة العمود الفقري

تعتمد اليوجا على تحقيق التوازن، ومن خلال وضعيات معينة مثل وضعية تسلق الجبل ، تعمل اليوجا على تشجيع التوازن الصحيح للعمود الفقري، وتعليم الجسم كيفية الوقوف والجلوس بطريقة تعزز الوضعية المثالية، وكلما مارست اليوجا أكثر، كلما انجذب جسمك بشكل طبيعي نحو التوازن الصحيح، حتى عندما لا تكون على الحصيرة.

4. تعزيز المرونة

عندما تكون العضلات والمفاصل متيبسة، قد يكون من الصعب الجلوس أو الوقوف في وضع محايد ومتوازن، المرونة هي المفتاح لتحقيق والحفاظ على وضعية جيدة، تعمل وضعيات اليوجا مثل الانحناء للأمام على تعزيز المرونة في أوتار الركبة والوركين والعمود الفقري، مما يسمح بنطاق أفضل من الحركة وتحسين الوضعية.

5. تقليل التوتر والضغط النفسي

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة ووضعية الجسم السيئة أيضًا إلى الإجهاد، سواءً جسديًا أو عقليًا، يتراكم التوتر في الكتفين والرقبة والظهر، مما يسبب عدم الراحة والتصلب، تساعد اليوجا في التخلص من هذا التوتر من خلال دمج تقنيات التنفس العميق والاسترخاء، تعمل وضعيات مثل الجلوس بثني الجسم للأمام ورفع الساقين على الحائط على تعزيز الاسترخاء وتهدئة الجهاز العصبي، مما يساعد في تقليل توتر العضلات.