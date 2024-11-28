مخاطر جلوس الحوامل لفترة طويلة... أبرزها جلطات الدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - الجلوس بشكل عام ليس بالأمر الخطير، وفي المقابل عندما تكون الأم حاملاً، تصبح مدة الجلوس أمراً مهماً يجب مراعاته فعند دخول الثلث الثالث من الحمل، غالباً ما تشعر الأمهات بأعراض التعب سريعاً، لذلك تقرر العديد من الأمهات الجلوس لفترة طويلة وعدم التحرك، إلا أنه في المقابل ينطوي الجلوس لفترة طويلة على العديد من المخاطر، ويجب على المرأة الحامل تجنبه للحفاظ على صحة الرحم، وذلك خاصة بالنسبة للأمهات اللواتي يعملن في المكاتب ويضطررن للجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر، وفيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم مخاطر جلوس المرأة الحامل لفترة طويلة.

جلطات الدم

جلوس الحامل لفترة طويلة يتسبب في إصابتها بتجلط الدم- الصورة من موقع AdobeStock

تلاحظ الحوامل زيادة في حجم الدم خلال فترة الحمل تصل إلى حوالي 50٪ ليتدفق الدم بالتساوي إلى جميع أجزاء الجسم ومع جلوس الحامل لفترة طويلة، فإن الدم سيبدأ في التجلط في العديد من الأجزاء في الجسم، مثل الحوض والساقين على سبيل المثال؛ مما يزيد من خطر إصابة الأم بتجلط الأوردة العميقة (DVT) والانسداد الرئوي، ويمكن أن تكون هذه الحالات خطيرة ومميتة.

على الجانب الآخر عند حدوث تجلط الأوعية الدموية، قد تعاني الأم من تورم في الساقين أو أجزاء أخرى من الجسم؛ لذلك تنصح الأمهات بالجلوس لمدة لا تزيد على ثماني ساعات، وخاصة الأمهات اللواتي يعملن في المكاتب، فيمكن للأم أن تمد عضلاتها للحظة بعد الجلوس، وذلك من خلال المشي قليلاً أو القيام بحركات بسيطة؛ مثل هز أرجلها والقيام بحركات الإحماء الرياضية الأخرى.

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زيادة الوزن

خلال فترة الحمل، يبدأ وزن الحامل في الزيادة؛ لذا يجب أن تخضع لمراقبة صارمة لوزنها من قبل الطبيب، ومع ذلك دون أن تدرك فإن الجلوس لفترة طويلة خلال فترة الحمل قد يجعلها تتكاسل عن الحركة وممارسة الرياضة، بينما تظل كمية الطعام المستهلكة كما هي أو تزيد، مما يعرضها لخطر زيادة الوزن ومضاعفات الحمل المختلفة، بما في ذلك:

تسمم الحمل.

التشوهات الخلقية للطفل.

الولادة المبكرة،

موت الجنين

إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم.

الإجهاض.

سكري الحمل

تصاب الحامل بسكري الحمل نتيجة للجلوس لفترة طويلة؛ مما يتسبب في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم.

على الجانب الآخر يمكن أن يسبب سكري الحمل أيضاً العديد من المضاعفات لكل من الأم والجنين، مثل تسمم الحمل والإجهاض ومرض السكري بعد الولادة وضعف نمو الجنين، والولادة المبكرة، ومشاكل في التنفس واليرقان؛ لذلك يجب على الأمهات الانتباه جيداً لمدة الجلوس خلال فترة الحمل.

آلام الظهر

هناك شكوى شائعة أخرى لدى النساء الحوامل وهي الشعور بآلام الظهر، بدءاً من بداية الحمل وحتى الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويحدث هذا لأن الأربطة في الجسم تتمدد بشكل طبيعي لتشعر المفاصل في منطقة أسفل الظهر والحوض بمزيد من التوتر.

على الجانب الآخر الجلوس لفترة طويلة خلال فترة الحمل يمكن أن يزيد أيضاً من خطر آلام الظهر ومشاكل مفصل الورك، ليس هذا فحسب، بل إن الجلوس لفترة طويلة بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب أيضاً مشاكل في العمود الفقري.

ألم في المعدة

الجلوس لفترة طويلة خلال فترة الحمل يمكن أن يسبب آلاماً في المعدة للأمهات مع تقدم الحمل، وذلك لأنه مع كبر حجم الرحم فقد يُملأ تجويف بطن الأم، وعندما تجلس لفترة طويلة سيصبح تجويف البطن أكثر امتلاءً، لذلك غالباً ما تشعر الأم بألم في معدتها.

الشعور بالتوتر بسهولة

تصاب بعض الحوامل بأعراض الإجهاد والتوتر- الصورة من موقع AdobeStock

على الجانب الآخر لا تشعر الحامل بالإجهاد فقط بسبب الحمل، ولكن بسبب الجلوس لفترة طويلة أيضاً لأن النشاط وحركة الجسم سوف ينخفضان، كما أن كثرة الصمت سوف تقلل من مستويات الإندورفين في الجسم، وهو عبارة عن هرمونات تعمل على زيادة مشاعر المتعة والأمان والراحة في الجسم، وعندما ينخفض إنتاج الإندورفين، تميل الأمهات إلى الشعور بالضغط والتوتر بسهولة.

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كم من الوقت يمكن للمرأة الحامل الجلوس؟

للوقاية من مخاطر الجلوس لفترة طويلة خلال فترة الحمل، يجب على الحامل الموازنة بين الأنشطة اليومية التي تقوم بها الأم ومحاولة الحصول على فترة راحة من حين لآخر، ومن الأفضل تجنب الجلوس بالطريقة نفسها لأكثر من 30 دقيقة.

الجلوس الآمن خلال فترة الحمل

فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالجلوس التي يمكنك القيام بها لتجنب مخاطر الجلوس لفترات طويلة:

إذا كنت تجلسين لفترة طويلة خلال فترة الحمل، على سبيل المثال في المكتب أو في طريقك إلى العمل، يجب ممارسة بعض الأنشطة البدنية؛ مثل تمارين التمدد أو المشي لفترة من الوقت بعد الانتهاء من العمل أو في نهاية يومك.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة 2-3 مرات في الأسبوع مثل المشي أو التمدد حتى لا تتيبّس عضلاتك.

خلال النهار، حاولي تقليل مقدار الوقت الذي تجلسين فيه، وقومي بالمزيد من الأنشطة الموصَى بها مثل المشي أو السباحة، ويعتبر وقت الراحة المثالي للنساء الحوامل هو خلال فترة الظهيرة بعد وقت الغداء.

عند الدخول في الثلث الأخير من الحمل تُنصح الأمهات أيضاً بممارسة تمارين المشي بشكل متكرر حتى يمر رأس الجنين إلى تجويف الحوض بسهولة، وبالتالي تسهيل عملية الولادة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.