شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مخك.. كيف يمتد تأثير المخدرات المدمر لأعضاء الجسم إلى الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

المخدرات، ذلك القاتل المتسلل لأدمغة شبابنا، لها تأثيرات مدمرة وقاتلة على المخ والدماغ والجسم، هكذا أكد تقرير نشر في موقع betterhealth، فهى تؤثر بشكل مباشر على الجسم وسلامته، وكل أعضائه، بدءا من تأثيرها على المخ والأعصاب وسلامتها، فهى تؤدي لاضطرابات نوم حادة، فضلا عن التأثير الشديد على المزاج والهرمونات واتزانها، ما يجعل صاحبها عرضة لتقلبات مزاجية حادة وعدوانية شديدة، وحتى اضطراب العقل والإصابة بالاكتئاب والتوتر ونوبات القلق.

تشمل أضرار المخدرات أيضا الإصابة بالذهان العقلى مع الإضرار بصحة القلب وتغير ضغط الدم ليصل حد الخطورة، مع اضطرابات الفصام ورفع فرص الإصابة بسرطانات الفم والرئة والحلق واللسان، وكذا التهاب الكبد.

وفى السايق ذاته، ذكر تقرير نشر في موقع darya-varia أن التأثيرات الخطيرة للمخدرات على المخ، تصل حد التشوش والتدمير التام للنواقل العصبية، فضلا تدمير كيمياء الدماغ، خاصة الهيروين والماريجوانا والمواد الأفيونية، كذلك تدمير الجهاز العصبى المركزى تدريجيا، مع تدمير مستويات النورأدرينالين لأقصى مدى، ما يسبب تدمير فصوص الدماغ، وخلايا المخ، وخاصة المسئولة عن الذاكرة، فلضا عن التهابات بطانة القلب، وكذا زيادة معدل ضرباته، مما يهدد وبشدة بالسكتات القلبية.

لاشك أن المخدرات كفيلة بتدمير جسمك وصحتك وأعضاء جسمك، ولكن هل يمكن أن يكون هناك تأثير جلدى ضار لها؟!

أجابت الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الأمراض الجلدية جامعة شبين الكوم، مؤكدة على أن المخدرات بأنواعها وطرق تناولها المختلفة، تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجلدية بالسلب، وتقسم المضار إلى:

أضرار المخدرات التي يتم حقنها في الوريد

تتأثر مناطق الحقن بالمخدرات، بالتهابات جلدية حادة، وتورم شديد، مع احمرار وحساسية حادة، وقد ينغلق الوريد يصل الغرغرينا وتوقف مرور الدم لهذا الجزء من الجسم

المخدرات التي يتم تعاطيها بالاستنشاق

تسبب التهابات جلدية وتشقق وجفاف حاد بالجلد منطقة الاستنشاق، حول الأنف والوجه، كما إن أغلبها يسبب سيلان بالأنف، يزيد من درجة التشقق المدمم في تلك المنطقة.

المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق الفم

قد تحدث بعض الأنواع رد فعل تحسسى فى بعض الحالات، محدثة أعراض خطيرة منها التعرق الزائد زيادة في ضربات القلق، التهابات وحساسية جلدية شديدة في مناطق الجسم المختلفة.

التعاطى المشترك يؤدى إلى انتقال الأمراض الجلدية المختلفة التي تنتقل عبر العدوى المباشرة باللمس.

انتقال العدوى البكتيرية.

انتقال العدوى الفطرية في مناطق الحقن على سبيل المثال.

ظهور الخراريج والدمامل في مناطق الحقن والاستشناق.

الإصابة بالهالات السوداء لضعف سريان الدورة الدموية.

أثار جلدية أخرى خطيرة للمخدرات



ونصحت أخصائى الجلدية، بضرورة الاهتمام بملاحظة مثل هذه العلامات الجلدية التي تظهر على المتعاطين، ومساعدتهم على علاج الإدمان، وكذا الخضوع - بعد فترة انسحاب المخدر- إلى علاج الأعراض المرضية الأخرى التي سببتها المخدرات، كالأعراض الجلدية المزعجة.