شكرا لقرائتكم خبر عن ابعدها عن عينيك.. 5 أطعمة ومشروبات إدمانها يُهدد صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يوجد بعض الأطعمة حولنا يجب تجنب إحضارها إلى المنزل، حتى نتجنب الإفراط في تناولها بما يسبب إدمانها ويترتب عليه العديد من المشكلات الصحية، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف اندي" 5 أطعمة يجب تجنب إحضارها إلى المنزل للحد من تناولها.

البسكويت

يُعتبر البسكويت في الغالب وجبة خفيفة وسريعة، ويتم تحضيرها في الغالب من الدقيق المكرر وزيت النخيل والسكر وكميات كبيرة من الملح، وهذه المكونات مسببة للإدمان مع كون السكر المكرر والملح من العوامل التى يمكن أن تساعد في الإفراط بتناول البسكويت، وقد أثبتت الأبحاث أن التمثيل الغذائي والصحة يتأثران بالإفراط في الأطعمة المصنعة من الدقيق المكرر وتناول كميات كبيرة من السكر في الوجبات الخفيفة، وكشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة هي مصدر للسمنة ومقاومة الأنسولين، ويؤدي تناول مثل هذه الأطعمة بشكل متكرر إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم وفي النهاية إرهاق البنكرياس، مما يجعل الفرد عرضة لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، كما وجدت الدراسة أن زيت النخيل، وهو مكون آخر معروف في البسكويت، يؤدى إلى مستويات غير صحية من الكوليسترول الضار LDL، والتي يمكن أن تدمر صحة القلب.

المشروبات المحلاة بالسكر والغازية

غالبًا ما تحتوى على شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو مادة سامة للكبد، وقد ثبت أن تناول كميات كبيرة منها يؤدي إلى ما يُعرف عادةً بمرض الكبد الدهني، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Hepatology، فإن الإفراط في استهلاك الفركتوز يُعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتربط أحدث الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية بين كثرة تناول المشروبات المحلاة بالسكر، وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي - وهي مجموعة من الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والسمنة البطنية.

رقائق البطاطس

قد تشبع رقائق البطاطس عند تناولها كوجبة خفيفة الجوع، لكنها محملة بزيت النخيل والكثير من الملح، وغالبًا ما تخضع لمعالجة شديدة من زيوت رخيصة، والتي تحتوي على كميات عالية من الدهون المتحولة، والتي تشكل خطورة على صحة القلب، وقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا يقول إن الدهون المتحولة، الموجودة بشكل أساسي في الوجبات الخفيفة المصنعة، تتسبب في تراكم اللويحات على جدران الشرايين، مما يعني زيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كما يظل مستوى الملح المرتفع مشكلة أخرى في رقائق البطاطس، حيث وفقًا لمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، يُقال إن تناول كميات كبيرة من الملح يزيد بشكل مباشر من ضغط الدم مما يتسبب في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

عصائر الفاكهة المعلبة

تحتوي عصير الفاكهة المعبأة عادةً على ما بين 25 إلى 30 جرامًا من السكر، مما يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وتؤدي هذه الارتفاعات والانهيارات السريعة معها إلى انهيار الطاقة والرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكريات التي تتطور لتكوين بعض عادات الأكل الغير صحية، علاوة على ذلك، تحتوي معظم العصائر المباعة تجاريًا على القليل من الألياف أو لا تحتوي عليها على الإطلاق، مما يزيل التأثيرات الطبيعية المتوازنة للفاكهة الكاملة على نسبة السكر في الدم، وقد أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن تناول عصير الفاكهة السكري بشكل متكرر يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما أنها محملة بالسعرات الحرارية العالية مت قد يترتب عليه زيادة في الوزن.

الشوكولاتة مجهولة المصدر

الشوكولاتة منخفضة التكلفة، تحتوى غالبًا على كمية كبية من السكريات والزيت النباتي وزيت النخيل بدلاً من الكاكاو عالي الجودة، وكلها مكونات منخفضة التغذية، لذلك فإن تناول كميات كبيرة من هذه الشوكولاتة، يؤدي إلى استهلاك الكثير من الدهون والسكريات غير الصحية والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية مثل السمنة وغيرها، ووفقًا لمجلة التغذية السريرية، وجدت إحدى الدراسات أن الشوكولاتة الخفيفة، تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ومنخفضة في محتوى الكاكاو، لا تحتوي على نفس الفوائد المضادة للأكسدة المرتبطة عادةً بالشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي الشوكولاتة الرخيصة على كميات ضئيلة من مركبات الكاكاو المفيدة، مما يجعلها خيارًا سيئًا للصحة.