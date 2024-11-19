شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إيرل سوثرلند الحاصل على نوبل.. كيف اكتشف عمل الهرمونات؟ والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم تحل ذكرى ميلاد العالم الأمريكي إيرل سوثرلند، الحاصل على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1971، وذلك لاكتشافه آلية عمل الهرمونات.

وبحسب موقع "جائزة نوبل" الرسمي فقد اكتشف إيرل سوثرلند كيفية عمل الهرمونات، حيث يتم نقل الإشارات بين أجزاء مختلفة من الجسم عن طريق نبضات كهربائية صغيرة وعن طريق المواد الكيميائية والهرمونات ومواد الإشارة.ويحدث الاتصال أيضًا بين أجزاء مختلفة من الخلايا.

بحث إيرل ساثرلند في كيفية عمل الهرمونات، وخاصة الأدرينالين وأظهر كيف يتم نقل الإشارات من خلية إلى أخرى بواسطة - الهرمون - وكيف يتم نقل الإشارات داخل الخلية بواسطة هرمون آخر.

لقد بدأ العالم أبحاثه منذ عشرين عامًا وبالتعاون مع الحائز على جائزة نوبل كارل كوري، درس الآلية التي ينظم بها الأدرينالين تحلل الجليكوجين إلى جلوكوز في الكبد.

يتم إفراز الأدرينالين في مجرى الدم من الغدد الكظرية في ظل ظروف "الإجهاد" ويشكل الإشارة التي تتكيف بها الفرد مع الموقف الجديد وهذا يعني أن الكائن الحي يحتاج إلى المزيد من الطاقة، والتي يتم الحصول عليها من خلال الأدرينالين الذي يحرك سكر الدم.وعلى نحو مماثل تعمل العديد من الهرمونات الأخرى كإشارات محددة لتكيف الفرد مع المتطلبات المتنوعة لمحيطه.



كانت الآلية التي تمارس بها الهرمونات المختلفة وظائفها المهمة للغاية لغزًا كاملاً حتى وقت قريب.

وبفضل عمل سوثرلند، يمكننا اليوم فهم الطريقة العامة لعمل العديد منها.اكتشف العالم لأول مرة أن الأدرينالين يعمل عن طريق تنشيط الإنزيم (فسفوريلاز) الذي يؤدي إلى تكوين الجلوكوز من الجليكوجين.وفي وقت لاحق، اكتشف أن هذا التنشيط يحدث عن طريق مادة غير معروفة حتى الآن تحدث كوسيط أثناء العملية.