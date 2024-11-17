شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتجنب بقع الشيخوخة بنصائح بسيطة وسهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 17 نوفمبر 2024 08:00 م
بقع الشيخوخة من المشكلات الجلدية التي تصيب بعض كبار السن في الوجه والجسم، نتيجة الآشعة فوق البنفسجية والتعرض لها، ما يخلف بقعًا داكنة على سطح الجلد خاصة في مناطق الرقبة واليدين والوجه، وغيرها.
وفقًا لتقرير نشر في موقع fairviewadc فإن هناك الكثير من النصائح للوقاية والعلاج من هذه البقع المزعجة خاصة لكبار السن منها:
- الاهتمام بشرب كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم يعزز من ترطيب جلد كبير السن، وكذلك يعزز من ترطيب جسمه.
- الاهتمام بنظام تغذية صحى ومفيد يحتوى على الحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة واللحوم بكميات ونسب بسيطة ومتوازنة.
- البعد عن الصابون الغنى بالمواد غير الصحية على جلد كبير السن.
- خفف من حدة التوتر والقلق الضغوط العامة، لأنها تضر بصحة البشرة بشكل ملحوظ للغاية.
- استخدم تقنيات التنفس واليوجا للإسترخاء والهدوء التام والحفاظ على صحة الجلد.
- ابتعد عن التدخين حتى السلبى منه لأنه يدمر حاجز الجلد.
- العلاج الموضعى الموصوف من قبل طبيب مختص يعزز من فكرة توحيد لون البشرة ويحتوى على أحماض مهمة للبشرة مثل الهايلورونيك أسيد، والجليكوليك، وفيتامين سي والنياسيامايد، مما يقلل من البقع وتأثيرها.
- التقشير الطبيعى المنزلى الهادئ، من خلال التقشير بدقيق الشوفان على سبيل المثال، لإزالة الخلايا الميتة وتعزيز نضارة البشرة وتوحيد لونها.
- استخدام مرطب خال من العطور يعزز من ترطيب الجلد العميق ويوحد لونه جيدًا.
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