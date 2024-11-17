شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتجنب بقع الشيخوخة بنصائح بسيطة وسهلة والان مع تفاصيل الخبر

بقع الشيخوخة من المشكلات الجلدية التي تصيب بعض كبار السن في الوجه والجسم، نتيجة الآشعة فوق البنفسجية والتعرض لها، ما يخلف بقعًا داكنة على سطح الجلد خاصة في مناطق الرقبة واليدين والوجه، وغيرها.

وفقًا لتقرير نشر في موقع fairviewadc فإن هناك الكثير من النصائح للوقاية والعلاج من هذه البقع المزعجة خاصة لكبار السن منها: