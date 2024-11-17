شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات لنقص العناصر الغذائية بجسمك.. منها الرغبة الشديدة فى تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالتعب بشكل غير عادى مؤخرًا، أو تلاحظ تغيرات مثل هشاشة الأظافر أو جفاف الجلد أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتي لا يمكنك تفسيرها تمامًا؟.. غالبًا ما ترسل أجسامنا إشارات خفية تفيد بأن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، ولكننا قد نتجاهلها باعتبارها مجرد ضغوط يومية "طبيعية" أو إزعاجات بسيطة، ومع ذلك، قد تكون هذه العلامات الصغيرة طريقة جسمك للتلميح إلى نقص العناصر الغذائية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الخبراء أن نقص العناصر الغذائية غالبًا ما يتم تجاهله أو تفسيره بشكل خاطئ لأن أعراضه تحاكي مشاكل صحية شائعة أخرى.

في عالم اليوم، من السهل تخطي وجبات الطعام أو اختيار خيارات مريحة ولكنها أقل تغذية، مما قد يترك فجوات في تناولنا للعناصر الغذائية يمكن أن يؤدي التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر إلى تغييرات بسيطة - مثل دمج أطعمة أو مكملات معينة - والتي قد يكون لها تأثير كبير على شعورك.

10 علامات شائعة لنقص العناصر الغذائية يجب الانتباه إليها التعب وانخفاض الطاقة

قد يشير الشعور بالتعب المستمر أو انخفاض الطاقة إلى نقص في الحديد (فقر الدم)، أو فيتامين د (لإنتاج الطاقة)، أو فيتامينات ب (مفتاح تحويل الغذاء إلى طاقة).

والتعب يدل على نقص محتمل فى: الحديد، فيتامين د، فيتامينات ب.

الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الكربوهيدرات بشكل متكرر

قد تشير الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الكربوهيدرات بشكل مستمر إلى نقص الكروم أو المغنيسيوم أو الزنك، والتي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين.

نقص محتمل: الكروم والمغنيسيوم والزنك.

تشنجات العضلات أو الضعف

قد تشير التشنجات أو الضعف العضلي المتكرر إلى نقص المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، والتي تدعم وظائف العضلات والأعصاب.

نقص محتمل: المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

بشرة شاحبة أو أظافر هشة

قد تشير البشرة الشاحبة والأظافر الهشة إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو نقص فيتامين ب 12، وكلاهما ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الجلد.

نقص محتمل: الحديد وفيتامين ب 12.

ضعف التئام الجروح

قد يشير التئام الجروح البطيء إلى نقص فيتامين سي (مهم للكولاجين) أو الزنك (مفتاح لوظيفة المناعة وإصلاح الأنسجة).

نقص محتمل: فيتامين سي والزنك.

جفاف الجلد أو الشعر

قد يشير الجلد الجاف المتقشر أو الشعر المعرض للتكسر إلى نقص فيتامين أ أو الأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا 3) أو البيوتين، الضروري لصحة الجلد والشعر.

النقص المحتمل: الأحماض الدهنية الأساسية، فيتامين أ، البيوتين.

تساقط الشعر

قد يكون تساقط الشعر أو ترققه غير المتوقع مرتبطًا بنقص الحديد أو فيتامين د أو البيوتين أو الزنك، وكلها مهمة لنمو الشعر.

النقص المحتمل: الحديد أو فيتامين د أو البيوتين أو الزنك.

الهالات السوداء تحت العينين

قد تشير الهالات السوداء إلى نقص الحديد أو انخفاض مستويات فيتامين ك، مما يؤثر على الدورة الدموية وصحة الجلد.

النقص المحتمل: الحديد أو فيتامين ك.

ضباب الدماغ أو ضعف التركيز

قد يشير صعوبة التركيز أو ضباب الدماغ إلى انخفاض مستويات أوميجا 3 أو فيتامين ب 12 أو فيتامين د، الضروري للوظيفة الإدراكية.

نقص محتمل: أحماض أوميجا 3، وفيتامين ب12، وفيتامين د.

ضعف الجهاز المناعي

قد يعني تكرار نزلات البرد أو التعافي البطيء ضعف الجهاز المناعي، ربما بسبب نقص فيتامين سي، أو فيتامين د، أو الزنك، أو السيلينيوم.

نقص محتمل: فيتامين سي، أو فيتامين د، أو الزنك، أو السيلينيوم.