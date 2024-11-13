أكثر الأسباب لزيادة الوزن لدى النساء

زيادة الوزن لدى النساءيختلف معدل حرق السعرات الحرارية من شخص لآخر، ورغم إشارة بعض الدراسات إلى أن حرق الدهون يكون أسرع عند النساء، فإن بعض النساء يعانين من السمنة أو زيادة الوزن رغم عدم الإفراط في تناول الطعام، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة الوزن عند النساء.

سبب غريب

أفادت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (JAMA Internal Medicine)، أن نوم النساء في غرفة بوجود إضاءة، سواء من التلفاز أو المصباح، قد يسهم في زيادة أوزانهن.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة، إلى أن التجربة التي قاموا بها وجدت أن النوم بغرفة يوجد بها أي نوع من أنواع الإضاءة؛ ارتبط بارتفاع أوزان النساء بحوالي خمسة كيلوغرامات خلال خمس سنوات تقريبًا.

زيادة الوزن لدى النساء

احتباس الماء

يؤدي تناول الأملاح بنسبة كبيرة إلى احتباس الماء بالجسم، وفي هذه الحالة ومع عدم الإكثار من الطعام، يزيد الوزن سريعًا.

مشكلات الغدة الدرقية

تتسبب مشكلات الغدة الدرقية في حدوث خلل بهرمونات الجسم، التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، فيؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة وسريعة.

خلل هرموني

وجود خلل في هرموني الاستروجين والتستوستيرون، يتسبب في تعطيل الطريقة التي يستخدم بها الجسم الأنسولين “وهو الهرمون المسؤول عن تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة”، وهذا يعني زيادة الوزن.

ومن علامات خلل هذين الهرمونين، لدى النساء الدورات الشهرية غير المنتظمة، وظهور حب الشباب، وزيادة نمو شعر الوجه.

زيادة الوزن لدى النساء

الإجهاد الشديد

يرتبط الإجهاد الشديد والتوتر، وقلة النوم، بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، والذي يؤثر على حرق الدهون بالجسم، ما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات التي تسبب زيادة الوزن.

سوء التغذية

اتباع نمط حياة صحي، لا يعني حرمان الجسم من العناصر الغذائية الهامة أو تقليل تناول الطعام بصورة كبيرة، لأن هذا أيضًا يضعف عملية حرق الدهون، فنقص البروتين بالجسم يؤثر على كتلة العضلات بالجسم وحينها تضعف عملية الأيض وحرق الدهون، كما أن عدم تناول الخضراوات والفاكهة، سوف يقلل من حرق الدهون بالجسم.

الأطعمة غير الصحية

يظن البعض أن تناول الأطعمة الدسمة بكميات قليلة لن يؤثر على الوزن، لكن تناول المقليات والسكريات والدهون، يتسبب في زيادة الوزن سريعًا، على عكس تناول الأطعمة الصحية كالخضراوات والفواكه.

زيادة الوزن لدى النساء

الأدوية

ينبغي قبل تناول الدواء، البحث حول الآثار الجانبية المحتملة للدواء، فبعض الأدوية كأدوية علاج الاكتئاب، قد تسبب زيادة الوزن.

تناول الطعام ليلاً

من الأسباب الشائعة التي تؤدي لاكتساب وزن زائد سريعاً هو الإكثار من تناول الطعام في فترة الليل.

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