شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الزنك على الصحة الإنجابية للنساء والان مع تفاصيل الخبر

الزنك هو عنصر غذائي مطلوب للعديد من وظائف الجسم، من دعم مستويات المناعة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على التمثيل الغذائي، ووفقًا للخبراء، فإن الأمر يتطلب كمية صغيرة فقط من هذا المعدن لجني الفوائد المذهلة.

ومع ذلك، فإن نقص الزنك، خاصة عند النساء، يمكن أن يؤدي إلى خطر جسيم على صحتك وفقًا لتقرير موقع "verywellhealth"، هو معدن نادر لا يستطيع جسمك إنتاجه - ومع ذلك، يمكنك تناول كميات صغيرة جدًا للحصول على ما يكفي لصحة مثالية، ويقول الخبراء إن النساء فوق سن الثلاثين يحتاجن إلى 8 مليجرامات على الأقل من الزنك يوميًا، بينما تحتاج المرأة الحامل إلى 11 مليجرامًا.

وتشير الأبحاث الناشئة إلى أن مستويات الزنك المفرطة قد تكون مرتبطة بحالات مثل بطانة الرحم وآلام الحوض وقضايا الخصوبة.

نقص الزنك يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب عند النساء

يمكن أن يؤدي نقص الزنك عند النساء إلى تحديات في الإنجاب بسبب اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على وظيفة المبيض وتطور الغدد التناسلية، كما يقول الأطباء إنه يمكن أن يعطل التوازن الدقيق للمعادن في الجسم، وخاصة النحاس والحديد.

هذا الخلل مهم لأن النحاس والحديد ضروريان لتدفق الدم والأكسجين بشكل صحيح، وعندما يرتفع الزنك بشكل مفرط، يمكن أن يضعف امتصاص هذه المعادن، ما قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على الصحة الإنجابية.

ووفقًا للدراسات، تساهم مستويات الزنك المرتفعة في الإجهاد التأكسدي داخل الأنسجة التناسلية، ما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وتفاقم الحالات المحتملة مثل التهاب بطانة الرحم.

ما هو مرض بطانة الرحم ؟

يتسبب مرض بطانة الرحم في نمو أنسجة تشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى لا تنتمي إليها، ويمكن أن يسبب آلام الحوض والدورة الشهرية الغزيرة، فضلاً عن مشاكل الخصوبة، ووفقًا للخبراء، فإن هذه الحالة المزمنة تنطوي على نمو خلايا بطانة الرحم خارج الرحم، مما يؤثر على حوالي 6-10 % من النساء في سن الإنجاب.

غالبًا ما يؤدي مرض بطانة الرحم إلى الألم ومضاعفات محتملة مثل العقم - والذي يؤثر على أكثر من 50 % من النساء، قد يؤدي ارتفاع مستويات الزنك إلى تعطيل الاستجابات المناعية الطبيعية في منطقة الحوض، مما قد يؤدي إلى التهاب مزمن وألم".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تناول الزنك الزائد أيضًا على الخصوبة من خلال تغيير التوازن الهرموني الضروري للإباضة وانتظام الدورة الشهرية. في حالات تناول كميات كبيرة من الزنك، قد تعاني النساء من دورات شهرية غير منتظمة، مما قد يعيق الخصوبة بمرور الوقت.

كيفية الحفاظ على مستويات الزنك المثالية ؟

من المهم الحفاظ على تناول الزنك بشكل متوازن، وهو أمر ضروري للصحة المثلى، يمكن أن يساعد استشارة المتخصصين في الرعاية الصحية للحصول على نصائح فردية بشأن المكملات الغذائية ودمج نظام غذائي متوازن النساء على تجنب مخاطر الإفراط في تناول الزنك، يمكن أن يدعم هذا النهج الصحة الإنجابية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالانتباذ البطاني الرحمي وآلام الحوض وتحديات الخصوبة.

الأطعمة تحتوى على الزنك

العديد من الأطعمة الحيوانية والنباتية غنية بشكل طبيعي بالزنك، مما يجعل من السهل على معظم الناس تناول كميات كافية منه، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك ما يلي:

المحار، وسرطان البحر، وبلح البحر، والكركند، والمحار

اللحوم مثل لحم الضأن

الدواجن

الأسماك منها السردين والسلمون والسمك الأبيض

البقوليات أهمها الحمص والعدس والفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء

المكسرات والبذور مثل الكاجو وبذور القنب وبذور اليقطين

منتجات الألبان - الحليب والزبادي والجبن

البيض

ويقول الأطباء إن المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والمحاريات تحتوي على كميات عالية من الزنك في صورة يمتصها الجسم بسهولة.

