الملكة رانيا تشارك لحظات دافئة مع حفيدتها في أول اجتماع عبر "زووم"

بصورة أسرت قلوب المتابعين، ظهرت الملكة رانيا العبد الله، من جديد مع حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني، وهي تحملها بين يديها، وتخوض بها اجتماعاً للمرة الأولى، وهو ما تفاعل معه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت الملكة رانيا العبدالله، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، وهي تحملها في اجتماع وكتبت عليها: "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدو إعجابهم بالأميرة الصغيرة، رغم عدم الكشف عن ملامحها في الصورة، ودعا الكثير أن يحفظها الله.

وركزت بعض التعليقات على ابتسامة الملكة رانيا والمشاعر الدافئة التي ظهرت في الصورة، حيث اعتبر البعض أنها تحمل مزيجاً من المحبة الشديدة لحفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين .

وُلدت الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني في الثالث من شهر أغسطس عام 2024 في العاصمة الأردنية عمّانK وهي الابنة البكر لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة آل سيف، وتُعدّ الحفيدة الأولى للملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا.

وبعد أيام قليلة من ولادتها، قامت الملكة رانيا العبدالله بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، تظهر فيها وهي تحتضن حفيدتها الأميرة إيمان، وذلك خلال جلسة عائلية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

تحظى الأميرة الصغيرة إيمان بمكانة خاصة واستثنائية في قلوب العائلة الملكية الأردنية، وخاصة عند جدها الملك عبد الله الثاني وجدتها الملكة رانيا، نظراً لكونها أول حفيدة لهما، فهي الابنة الأولى لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الملكة رانيا العبد الله صورة معبرة تجمعها بحفيدتها الأميرة إيمان، فقد سبق أن شاركت صورة وثّقت لحظة عائلية دافئة جمعتها مع الملك عبد الله الثاني، وكانت الأميرة إيمان تجلس بين أحضان جدتها، وأظهرت الصورة بجمالها وبساطتها، مع تعليق الملكة رانيا "مع الكتكوتة"

خلال زيارتها الأخيرة لمركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في مدينة العقبة، ظهرت الملكة رانيا بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت قميصاً حريرياً باللون الأبيض بأكمام قصيرة، مما أضفى لمسة من الأناقة الهادئة التي تنسجم مع أجواء المكان والمناسبة. وقد أُكملت الإطلالة بتنورة أنيقة ذات خصر مطاطي باللون الكريمي، ما منحها مظهراً مريحاً ومرناً مع الحفاظ على لمسة كلاسيكية راقية.

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