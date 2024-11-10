شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. أضف العسل إلى هذه التوابل لتعزيز مناعتك ونقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر الكركم بخصائصه الطبية، كما أنه يدخل في العديد من الأطعمة حيث يعتبر أحد البهارات أو التوابل الموجودة في كل مطبخ، ولكن هذه المرة عند إضافة العسل إليه قد يعظم من فوائد الكركم ويزيد من قيمه الغذائية في علاج العديد من المشاكل الصحية والوقاية من الأمراض، حسبما افاد تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى .. 9 فوائد صحية لدمج الكركم مع العسل:

مضاد للالتهابات

مزيج الكركم والعسل رائع للغاية، مع خصائص مضادة للالتهابات ممتازة، والكركمين هو المركب الموجود في الكركم والذي يرتبط بشكل كبير بتأثيره المضاد للالتهابات، الذى يساعد في تخفيف الأعراض الناجمة عن أمراض مثل التهاب المفاصل، وتخفيف الالتهاب المزمن بشكل عام.

تعزيز المناعة

يمكن للكركم تعزيز جهاز المناعة لأنه معروف بأنه مضاد للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة، ويمنع الإجهاد التأكسدي، وتعد أنواع العسل الخام على وجه التحديد مصدرًا جيدًا للإنزيمات والعناصر الغذائية التي تعزز المناعة، ويمكن للعسل والليمون معًا أن يحميك من العدوى والأمراض، وبالتالي، فهما مفيدان خلال مواسم البرد والإنفلونزا، وعند تناولهما بانتظام.

تحسين الهضم

كلًا من العسل والكركم لهما فوائد هضمية كبيرة، حيث يساعدا على الهضم من خلال زيادة إنتاج الصفراء، التي تساعد في هضم الدهون، كما يعمل العسل كملين خفيف يهدئ الجهاز الهضمي، ويقلل الشعور بالانتفاخ ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين عمله بسلاسة، وتحسين البكتيريا المفيدة في الأمعاء لامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة والهضم.

تعزيز صحة الجلد وبشرة مشرقة

سيضيف مزيج العسل والكركم الكثير إلى صحة الجلد والبشرة، حيث ستعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات في الكركم على تقليل حب الشباب والتهيج، لكن العسل مرطب طبيعي يغذي البشرة، وكثيرون يطبقونها في أقنعة الوجه أو التطبيق الموضعي للاستفادة من هاتين الفائدتين للحصول على بشرة أكثر وضوحًا وصحة.

تعزيز الإدراك

يتخطى الكركمين حاجز الدم في الدماغ وله تأثير إيجابي على صحة الدماغ، وبالتالي، فهو عامل معزز للإدراك، كما أن الكركمين يمنع الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي، والتي يقال أنها تلعب دورًا مهمًا في الأمراض التنكسية العصبية، فيما يوفر العسل مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ومن ثم تعزيز الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية.

تعزيز صحة القلب

الاستهلاك المنتظم للعسل مع الكركم مفيد لصحة القلب، حيث يساعد الكركم في الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وخفض الكوليسترول، والعسل مفيد بشكل خاص لأنه يوفر مضادات الأكسدة لمحاربة الإجهاد التأكسدي داخل مجرى الدم، فيما يعزز المكونان معًا الدورة الدموية بما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم إدارة الوزن

يعمل هذا المزيج على زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالتالي زيادة عملية التمثيل الغذائي، كما أن العسل مؤشر نسبة السكر في الدم لديه منخفض للغاية، ويمكنه كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

تخفيف آلام المفاصل

يمكن استخدام التأثيرات المهدئة للكركم الممزوجة بالعسل لعلاج آلام المفاصل، حيث تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات في تقليل التورم والألم المرتبطين بحالات مثل التهاب المفاصل، ويُضاف العسل لتأثيراته المضادة للالتهابات وخصائصه المهدئة الطبيعية، ويعد هذا أحد أكثر التركيبات شيوعًا والمستخدمة في العلاجات الطبيعية المصممة لتحسين حركة المفاصل وراحتها، لذلك فهو ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المفاصل المزمنة.