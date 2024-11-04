شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشتاء.. 7 طرق فعالة لإدارة أعراض الاكتئاب الموسمي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي عادةً في الخريف ويستمر حتى أشهر الشتاء، وعادةً ما تختفي الأعراض خلال أشهر الربيع والصيف، فى هذا التقرير نتعرف على الطرق الفعالة لإدارة أعراض الاكتئاب الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب موقع تايمز ناو.

طرق فعالة لإدارة الاضطراب العاطفي الموسمي

الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف أيضًا باسم SAD، هو نوع من الاكتئاب يحدث بسبب تغير الفصول. يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي وينتهي عادةً في نفس الوقت تقريبًا من كل عام.

وبحسب موقع مايو كلينيك أعراضك تبدأ في الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء إذا كنت مثل معظم الأشخاص المصابين بالاضطراب العاطفي الموسمي، مما يؤدي إلى استنزاف طاقتك وجعلك تشعر بتقلب المزاج.

يميل إلى البدء في مرحلة البلوغ المبكر (عادة بين سن 18 و 30 عامًا). يؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي على الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة أكثر من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كذكور عند الولادة، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من السبب.هناك طرق مختلفة للتعامل مع أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي. من المهم أن تتخذ الخطوات اللازمة التي يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي.

طرق فعالة لتخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي زيادة التعرض لأشعة الشمس

يساعد ضوء الشمس في تنظيم السيروتونين وهو هرمون يعزز الحالة المزاجية، اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق، وخاصة في الصباح عندما يكون ضوء الشمس أكثر فعالية في تحسين الحالة المزاجية. يمكنك أيضًا الجلوس بالقرب من النافذة أو فتح الستائر للسماح بدخول المزيد من الضوء الطبيعي إلى منزلك أو مكان عملك.

العلاج بالضوء

تقدم صناديق العلاج بالضوء فوائد مماثلة لأشعة الشمس الطبيعية ويمكن أن تكون فعالة في تقليل أعراض الاكتئاب الموسمي. حاول استخدام صندوق الضوء لمدة 20-30 دقيقة كل صباح. يساعد هذا التعرض على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، وبالتالي يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة وأقل اكتئابًا.

تساعد التمارين الرياضية على إطلاق الإندورفين الذي يحسن الحالة المزاجية بشكل طبيعي ويقلل من التوتر. حتى التمارين الخفيفة مثل المشي أو التمدد يمكن أن تساعد في محاربة أعراض الاكتئاب الموسمي. حاول قضاء 30 دقيقة على الأقل في الهواء الطلق عدة مرات في الأسبوع للجمع بين فوائد ضوء الشمس والنشاط البدني.

حافظ على روتين منتظم

يمكن أن يساعد الروتين اليومي الثابت في استقرار حالتك المزاجية من خلال تنظيم مستويات النوم والطاقة. حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يمكن أن يمنع وجود روتين أيضًا الشعور بالخمول الذي يصاحب الاكتئاب الموسمي غالبًا.

النظام الغذائي

يميل النظام الغذائي إلى التأثير على مزاجك ومستويات الطاقة لديك. يمكن أن يمنحك تناول وجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون العناصر الغذائية الأساسية. تجنب السكريات المضافة والكافيين التي يمكن أن تسبب ارتفاعات وانخفاضات في الطاقة، مما يؤدي إلى تقلبات المزاج.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة

يمكن أن يساعد التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو مجموعات الدعم في تقليل مشاعر العزلة وتحسين مزاجك. تواصل مع أحبائك أو انضم إلى مجموعة أو فصل محلي للبقاء نشطًا اجتماعيًا ومتصلًا مما قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

الذهاب للطبيب

إذا استمرت أعراض الاكتئاب الموسمي، فقد يكون التحدث إلى معالج نفسي مفيدًا. يمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي فعالاً في الاكتئاب الموسمي، وبالتالي يساعدك على التعامل مع الأفكار السلبية وبناء آليات مواجهة أكثر صحة.

