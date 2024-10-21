أعراض نقص الكالسيوم لدى الحامل وكيف يتم تعويضه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - تزيد الاحتياجات اليومية من الكالسيوم أثناء الحمل إلى 200 ملغ، ولن يكون لنقص الكالسيوم تأثير على النساء الحوامل فحسب، بل يمكن أن يتداخل أيضاً مع نمو الجنين.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "بولد سكاي" فإن الكالسيوم يعد مهماً أيضاً للنساء الحوامل؛ لأنه سيحافظ على قوة العظام والأسنان أثناء الحمل، وما بعد الولادة كما يعمل أيضاً على تحسين وظيفة الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية والإنزيمات والهرمونات، إليك أسباب وعلامات نقص الكالسيوم عند الحامل، وكيفية التغلب على نقصه أثناء الحمل.

أسباب نقص الكالسيوم عند الحامل

الحامل معرضة لخطر الإصابة بنقص الكالسيوم - الصورة من موقع AdobeStock

خلال فترة الحمل، تبلغ الاحتياجات اليومية من الكالسيوم للحامل 1200 ملغ، أي بزيادة قدرها حوالي 200 ملغ مقارنة بالفترة قبل الحمل، وإذا لم يكن تناول الحامل للكالسيوم أكثر مما كان عليه قبل الحمل، فإنها تعد معرضة لخطر الإصابة بنقص الكالسيوم.

على الجانب الآخر هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء الحوامل بنقص الكالسيوم.

نقص فيتامين د مما يؤدي إلى تعطل امتصاص الكالسيوم.

بعض الحالات الطبية؛ مثل اضطرابات الكلى أو التهاب البنكرياس الحاد، تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.

تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يعطل عملية امتصاص الكالسيوم.

وجود نقص الكالسيوم قبل الحمل ولم يتم علاجه.

اتباع نظام غذائي غير صحي لا يلبي احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

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علامات نقص الكالسيوم عند الحامل

في بداية فترة الحمل، قد لا يسبب نقص الكالسيوم أعراضاً لدى المرأة الحامل، لذلك لا يتم ملاحظتها غالباً، وتبدأ الأعراض التالية بالظهور عندما يكون نقص الكالسيوم لدى النساء الحوامل شديداً جداً، إليك أبرز تلك العلامات:

تشنجات عضلية.

تنميل ووخز في القدمين واليدين والوجه.

الاضطرابات المعرفية؛ مثل الارتباك وصعوبة التركيز.

الهلوسة.

هشاشة الأظافر وتكسرها بسهولة.

التعب بسهولة.

زيادة معدل ضربات القلب.

ضعف الشعر.

ظهور مشاكل في أسنان المرأة الحامل.

انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم سوف يتسبب في عدم عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، والسبب هو أن الكالسيوم يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على جهاز المناعة في الجسم.

مضاعفات نقص الكالسيوم أثناء الحمل

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بالحالات التالية:

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

الولادة المبكرة.

هشاشة العظام عند الأمهات.

انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

اضطرابات في نمو الجنين.

فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة.

يمكن رؤية هذه الحالات المختلفة عندما يصل نقص الكالسيوم لدى النساء الحوامل إلى مستوى أكثر خطورة يسمى نقص كلس الدم.

كيفية التغلب على نقص الكالسيوم أثناء الحمل

عندما تبدئين في الشعور بأعراض مختلفة لنقص الكالسيوم، يمكنك تجربة الطرق التالية للتغلب عليها وهي كالتالي:

نظام غذائي غني بالكالسيوم

يعد المصدر الرئيسي للكالسيوم للحوامل هو الغذاء، وفيما يلي العديد من مصادر الكالسيوم الآمنة وهي كالتالي:

المكسرات والبذور.

الخضار الورقية الخضراء؛ مثل الملفوف والبروكلي واللفت.

سمك السلمون والسردين.

دقيق الشوفان.

الحليب والمنتجات المصنعة؛ مثل الجبن والزبادي ولكن تأكدي من تناول الحليب المبستر وتناول الماء.

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكالسيوم، كما يعمل أيضاً كمصدر للحديد والبوتاسيوم وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية.

يعتبر التين من أفضل الفواكه الغنية بالكالسيوم أثناء الحمل، وتعتبر أفضل طريقة لإدراج التين في نظامك الغذائي هي تناول التين المجفف.

بذور السمسم تعد من بين أنواع البذور المختلفة التي يمكن تناولها أثناء الحمل، فإنها تحتوي على أعلى نسبة من الكالسيوم.

يعتبر التوفو من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بالكالسيوم مناسبة للحامل، ويعد مصدراً رائعاً للبروتين اللازم لبناء الجسم والبوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم.

تناول المكملات الغذائية

تناول المكملات الغذائية حل فعال لنقص الكالسيوم - الصورة من موقع AdobeStock

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يكون حلاً فعالاً لنقص الكالسيوم أثناء الحمل، ويقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل أيضاً.

على الرغم من أنه يمكن شراء العديد من العلامات التجارية لمكملات الكالسيوم للنساء الحوامل دون وصفة طبية، إلا أنه لا يزال يتعين عليها استشارة الطبيب للحصول على قواعد التناول الصحيحة ولكن بشكل عام، الجرعة اليومية من مكملات الكالسيوم التي سيتم إعطاؤها للنساء الحوامل هي 1.5-2 جرام.

أخذ حمام شمس بانتظام

لفيتامين د دور مهم في عملية امتصاص الكالسيوم في الجسم، وكلما كان امتصاص الكالسيوم أكثر فعالية، قل خطر نقص كلس الدم.

يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن للجسم إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي، وتعد أسهل طريقة للحصول على فيتامين د هي أخذ حمام شمس في الصباح.

يعد الوقت الأكثر أماناً لأخذ حمام شمس هو قبل الساعة 10 صباحاً، ولا تنسي استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

اعتماد نمط حياة صحي

على الرغم من أن اتباع نمط حياة صحي لا يعالج نقص الكالسيوم لدى النساء الحوامل بشكل مباشر، إلا أن النصائح التالية يمكن أن تساعد في التغلب على الأعراض المصاحبة له.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على قوة العضلات والعظام.

تجنب الأطعمة أو المشروبات التي تتعارض مع امتصاص الكالسيوم؛ مثل الصودا والقهوة والشاي.

أخذ وقت كافٍ من النوم والراحة.

تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية أثناء الحمل.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا تعمل الطرق المختلفة السابقة للتغلب على نقص الكالسيوم أثناء الحمل فحسب، بل تمنعه أيضاً، لذلك يمكنك تطبيقه فوراً دون الحاجة إلى انتظار ظهور أعراض نقص الكالسيوم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.