صحة ورشاقة

استشاري: 90% من أورام الكلى مكتسبة.. بينما 10% منها تكون نتيجة أسباب وراثية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال الدكتور سلطان الخطيب استشاري جراحة امراض الكلى والمسالك البولية إن أورام الكلى والمثانة تأتي من ضمن قائمة أكثر 10 أورام شيوعاً في العالم.

 

وأوضح خلال حديثه في برنامج صباح أن 90% من أورام الكلى مكتسبة وليس لها أثر وراثي بينما 10% تكون نتيجة أسباب وراثية.

 

وأشار إلى أن هناك 3 عوامل لها علاقة بتطور أورام الكلى وهي التدخين، وأمراض السمنة، وأمراض الضغط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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