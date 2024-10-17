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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري: 90% من أورام الكلى مكتسبة.. بينما 10% منها تكون نتيجة أسباب وراثية والان مع التفاصيل
قال الدكتور سلطان الخطيب استشاري جراحة امراض الكلى والمسالك البولية إن أورام الكلى والمثانة تأتي من ضمن قائمة أكثر 10 أورام شيوعاً في العالم.
وأوضح خلال حديثه في برنامج صباح السعودية أن 90% من أورام الكلى مكتسبة وليس لها أثر وراثي بينما 10% تكون نتيجة أسباب وراثية.
وأشار إلى أن هناك 3 عوامل لها علاقة بتطور أورام الكلى وهي التدخين، وأمراض السمنة، وأمراض الضغط.
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