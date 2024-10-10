شكرا لقرائتكم خبر عن صينيون يطورون تقنية تمكن المصابين بالشلل من استعادة السيطرة على عضلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء من جامعة فودان في مدينة "شنغهاي" الصينية تقنية واعدة تمكن الأفراد المصابين بالشلل من استعادة السيطرة على عضلات أرجلهم.

وذكر تليفزيون "بريكس" - في تقرير اليوم الخميس، أن هذه التقنية تعتمد على زرع أقطاب كهربائية في كل من الدماغ والحبل الشوكي، ما يمكن المرضى الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي من الوقوف والمشي مرة أخرى.



وأوضح التليفزيون أن التقنية الجديدة تعزز دقة وسرعة الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي، ما من شأنه تحفيز جذور الأعصاب في الحبل الشوكي بدقة متناهية، وتنشيط العضلات ذات الصلة ليتمكن المريض من المشي بصورة طبيعية.



ووفقا لتقرير صدر في شهر سبتمبر الماضي، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي بالصين بلغ 3.74 مليون شخص، مع تسجيل 90 ألف حالة إصابة جديدة سنويا.



يذكر أن الحبل الشوكي عبارة عن امتداد طويل من الأعصاب الشوكية، وهو له دور مهم في توصيل الإشارات الكهربائية من وإلى المخ، وفي حالة تلف الحبل الشوكي، لا يمكن نقل التعليمات من المخ التي تأمر العضلات بالتحرك، مما يتسبب في إصابة الشخص بالشلل.