شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 150 ثانية.. مارس هذا التمرين البسيط لحرق المزيد من السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في المشي كل يوم أو يشعرون أن هناك نقصًا في النشاط البدني في روتينك اليومي، فيبدو أن تمرينًا جديدًا يقدم حلًا سريعًا وهو تمرين المشي لمدة 150 ثانية. و إذا كان الشخص لديه وظيفة مكتبية، فإن هذا التمرين لمدة 2.5 دقيقة يمكن أن يكون فعالًا. وفقا لما نشره موقع healthshots

تمرين المشي لمدة 150 ثانية

إن دمج التمارين الرياضية في المشي اليومي يمكن أن يعزز من تمرينك ويساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية في وقت أقل وكيفية عملها كالتالى :

• تمرين المشي لمدة 30 ثانية لتثبيت الجذع والوضعية.

• تمرين القفز لمدة 30 ثانية. يساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية.

• انتقل إلى الركبتين المرتفعتين لمدة 30 ثانية لتنشيط عضلات الفخذ.

• ثم انتقل إلى ركلات المؤخرة لمدة 30 ثانية لتنشيط عضلات الأرداف وأوتار الركبة.

• قم بلمس أصابع القدمين بشكل معاكس لمدة 30 ثانية لتحسين وزيادة توازنك وتنسيقك.

يوصي بأداء هذه التمارين لمدة 10 جولات، أي ما يعادل حوالي 4000 إلى 5000 خطوة. يمكن أن تكون هذه التقنية فعالة أيضًا للأمهات في المنزل، اللاتي يقضين معظم حياتهن اليومية في الداخل.

ومع الأخذ في الاعتبار قلة النشاط البدني في نمط حياة الناس الحالي، يرى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن كل شخص بالغ يجب أن يمارس ما لا يقل عن ساعتين و30 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل إلى الشديد أسبوعيًا، على فترات 10 دقائق أو أكثر. تشمل بعض الأمثلة السباحة أو البستنة أو الرقص أو المشي السريع. ضع في اعتبارك أيضًا أنه إذا كان وقتك ينفد، فيمكنك تقسيم نشاطك البدني اليومي على مدار الأسبوع أو يمكن تقسيمه إلى جلسات سريعة خلال اليوم مثل القيام بتمرين المشي لمدة 150 ثانية.