شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مأمونية اللقاحات توصى بمراقبة لقاح جدرى القرود على الحوامل والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بسلامة اللقاحات التابعة لـ منظمة الصحة العالمية اليوم بيانًا بشأن سلامة استخدام لقاحات جدرى القرود mpox في الفئات المعرضة للخطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إن اللجنة الاستشارية العالمية لمأمونية اللقاحات أكدت سلامة لقاحين من الجيل الثالث لجدرى القرود.

بعد إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا في عام 2024، أعادت تأكيد موقفها في عام 2024 بشأن استخدام هذه اللقاحات، مع التوجيه المستمر للسلامة والاستخدام في الفئات السكانية المعرضة للخطر.

في 20 سبتمبر 2024، ناقشت اللجنة الاستشارية العالمية لمأمونية اللقاحات سلامة لقاحين من الجيل الثالث (MVA-BN وLC16m8) بناءً على بيانات ما بعد الموافقة من الوكالات العالمية وسلطت الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسات، وخاصة بالنسبة للرضع والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتوصي اللجنة الاستشارية العالمية لمأمونية اللقاحات بمراقبة سلامة لقاحات جدرى القرود mpox عن كثب، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر، وشددت على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على تقنيات إعطاء اللقاح المناسبة لتقليل الأحداث السلبية، وشددت اللجنة على أهمية استخدام بروتوكولات موحدة لمراقبة سلامة اللقاحات، وخاصة في فئات سكانية مثل الرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، باستخدام أدوات مثل Vigiflow وVigiMobile وبرامج أخرى تدعم الإبلاغ عن الأحداث السلبية وجهود التحقيق.