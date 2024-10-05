شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مزاجك يبقي تمام.. ابدء يومك بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

تقلبات المزاج تعد من الأمور التي يتعرض لها البعض خاصة في الصباح، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها لتحسين المزاج والحصول على صحة نفسية جيدة وفقا لموقع timesofindia، ومنها:

- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة من أفضل الأطعمة التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية، فهي تزيد من مستويات السيروتونين والإندورفين في الدماغ. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء. قطعة صغيرة فقط يمكن أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية.

- الموز

يحتوي الموز على فيتامين ب6، الذي يساعد في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم الحالة المزاجية. كما تحتوي على سكريات طبيعية وألياف، مما يوفر دفعة سريعة من الطاقة دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم تقلبات المزاج.

- المكسرات والذور

المكسرات مثل اللوز وعين الجمل والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا غنية بالدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الدهون ضرورية لصحة الدماغ وقد ثبت أنها تقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، مما يساعد على استقرار حالتك المزاجية.

- الشوفان

الشوفان مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة التي تزيد من إنتاج السيروتونين وتوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة. يمكن أن يساعد تناول طبق من دقيق الشوفان على الإفطار في الحفاظ على مزاجك متوازنًا طوال اليوم من خلال تجنب انخفاض الطاقة الذي يؤدي إلى الانفعال.

- الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير غنية بحمض الفوليك، الذي يساعد المخ على إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بمشاعر المتعة والمكافأة، وقد ارتبط انخفاض مستويات حمض الفوليك بالاكتئاب، لذا فإن تناول هذه الخضراوات يمكن أن يكون معززًا رائعًا للمزاج.

- الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات وقد ثبت أنه يعزز مستويات السيروتونين والدوبامين. إن إضافة الكركم إلى وجباتك أو شربه كشاي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.