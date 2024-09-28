الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توقف ما بين 70% إلى 80% من المستشفيات في مناطق الصراع في السودان عن العمل، وأن الناس يموتون بسبب نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية الضرورية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس: إن 25% فقط من المستشفيات تعمل في ولاية الخرطوم، حيث توقفت الخدمات الأساسية بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم والأمراض المزمنة.

وأضافت أن تعطيل التطعيمات الروتينية للأطفال ومراقبة الأمراض ومكافحة النواقل والكوارث الطبيعية، أدى إلى خلّق بيئة مواتية لتفشي الأمراض، وأدى إلى نزوح وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض وعدم علاج الأمراض المزمنة ورعاية الأم والطفل إلى زيادة معدلات الإصابة بالمرض والوفيات بين السكان .

وأكدت هاريس، أن العديد من الخليج 365 في السودان لا يمكن للمنظمات الإنسانية الوصول إليها، وأنّ العقبات البيروقراطية وانعدام الأمن والتحديات اللوجستية قيدت من قدرة منظمة الصحة العالمية وشركائها على تقديم المساعدات للمرافق الصحية في دارفور والخرطوم والجزيرة وكردفان.

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