شكرا لقرائتكم خبر عن ما ستهونش بيه.. فيروس بارفو أو ما يطلق عليه الخد المصفوع يسبب الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هناك ارتفاع مثير للقلق في حالات الإصابة بفيروس "الخد المصفوع" الذي يمكن أن ينتقل من الأطفال إلى النساء الحوامل ويؤدي إلى الإجهاض.

وأضافت، إن الفيروس شديد العدوى، ويمكن أن يسبب الإجهاض حيث ينتشر في بريطانيا - وقد يكون كورونا والإغلاق المستمر هو السبب، ويؤدي الفيروس بحد ذاته إلى الإصابة بمتلازمة الخد المصفوع - والتي أطلق عليها هذا الاسم بسبب الطفح الجلدي المميز الذي يسببه.

على الرغم من شيوعها وعدم كونها ضارة عادةً عند الأطفال، إلا أنها قد تكون أكثر خطورة عند البالغين، وخاصة النساء الحوامل، تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن واحدة من كل 8 حالات حمل مصابة بفيروس بارفو تنتهي بالإجهاض، ويبلغ الخطر ذروته خلال الأسابيع العشرين الأولى.

وقد فقدت بعض النساء بالفعل أطفالهن نتيجة لاستمرار تفشي المرض، وحثت إحدى النساء، في معرض تفصيلها لتجربتها في منتدى mumsnet في وقت سابق من هذا العام، الأمهات الحوامل على أخذ علامات المرض على محمل الجد، يبدأ الأمر بقشعريرة وحمى وآلام في الجسم بالكامل، ثم ينتقل الأمر إلى الصداع وآلام المعصمين والمفاصل.

وقالت، لقد تقيأت أيضًا طوال اليوم، ولكنني تساءلت عما إذا كان هذا بسبب غثيان الصباح، ثم شعرت بعد ذلك بأعراض ما بعد الفيروس لعدة أسابيع، بعد ذلك استيقظت في أحد الأيام بوجه أحمر فاتح (يشير الطفح الجلدي إلى نهاية العدوى) والذي كنت أعاني منه لعدة أيام كان الجو حارًا وشعرت وكأنني تعرضت لحروق الشمس.

وأضافت، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الخبراء قالوا إنهم عادة ما يرون حالة واحدة في السنة وأنهم رأوا 4 حالات في الأسبوع الماضي، واختتمت منشورها قائلة إنها على الرغم من أنها لا تريد تخويف الناس، إلا أن القضية يجب أن تؤخذ على محمل الجد: "أريد فقط إثارة بعض الوعي لأن الأمر يستحق ذلك إذا كان من شأنه إنقاذ حياة طفل واحد".

يتفشى فيروس البارفو، الذي ينتشر مثل الإنفلونزا، عادة طوال فصل الربيع وأوائل الصيف، تبلغ حالات تفشي المرض ذروته عادة كل 4 سنوات، حيث كان آخر موسم كبير في عام 2018، وكان من المتوقع أن نشهد ذروة أخرى خلال فترة كورونا، يعتقد أن ثلثي البالغين محصنون ضد الفيروس البارفو لأنهم أصيبوا به من قبل - وعانوا من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، لكن إجراءات مكافحة الوباء أوقفت انتشار أمراض مثل فيروس البارفو، مما أدى إلى إضعاف المناعة بين السكان، تسارعت حالات الإصابة بالفيروس البارفو مع حلول نهاية عام 2023، خارج النمط الموسمي المعتاد.

ثم ارتفعت المعدلات بشكل كبير هذا العام، حيث سجلت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة أكثر من 70 حالة مؤكدة معمليًا في يونيو ومنذ ذلك الحين، انخفضت المستويات، للمقارنة، خلال عام 2018، لم تتجاوز مستويات الذروة الشهرية 50 أبدا.

قبل ذلك، كان آخر تفش كبير للمرض في عام 2013، عندما تجاوز عدد الحالات 100 حالة.

وقال البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج، إن القيود التي فرضت في عصر الوباء ربما أدت إلى زيادة مماثلة، مضيفا، "إن انتشار الفيروس في دورات السكان يتقلب صعودا وهبوطا بمرور الوقت، ونحن حاليا في مرحلة تصاعدية بأعداد مرتفعة كما رأينا في العقد الماضي".

جدير بالذكر أن حالات العدوى كانت قليلة جدًا في سنوات كورونا، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة مكتسبة بشكل طبيعي قد يكون أقل مما قد يكون عليه الحال عادة، مما أدى إلى الأعداد المرتفعة التي نراها.

وأضاف أن الفيروس البارفو هو ما يسميه الخبراء عدوى "خلفية" يصاب بها الأشخاص عادة في مرحلة الطفولة ثم يكتسبون مناعة مدى الحياة.

ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفا حتى في المراحل المتقدمة من العمر، إلا أنه أضاف أن المجموعات المعرضة للخطر، مثل النساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين، تحتاج إلى مراقبة مناسبة إذا أصيبوا به، موضحا، إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بوجود الفيروس حتى يمكن إجراء الاختبارات إذا كان هناك اشتباه في إصابة إحدى الفئات المعرضة للخطر".

وأضاف الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينج، أنه على الرغم من أن العدد الأساسي للحالات يبدو منخفضًا، إلا أنه من المحتمل أن يكون أقل من تقدير ما يحدث في المجتمع وتأثيره المحتمل على الأمهات الحوامل.

وأضاف أن "عدوى الفيروس البارفو لدى البشر عادة ما تكون بدون أعراض، لذلك لا نملك أبدًا الصورة الكاملة عن مدى انتشاره بين السكان في أي وقت معين"، "ورغم أن هذه الأرقام منخفضة، وهو ما يعني أن التقلبات الصغيرة في أعداد الإصابات قد تبدو وكأنها زيادة أكثر دراماتيكية مما هي عليه في الواقع، فإن خطر الإجهاض يعني أنه لا ينبغي الاستخفاف به".

ومثله كمثل البروفيسور جونز، يشتبه في أن عمليات الإغلاق والقيود الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا أدت إلى تقييد انتقال العدوى، ولا يمكن استبعاد أن يكون هناك الآن انخفاض في المناعة بين السكان.

وقال، مثل كورونا، يعتمد فيروس بارفو البشري على الانتشار من شخص لآخر، وبالتالي يبدو من المرجح أن عمليات الإغلاق والقيود حدت من انتشار هذا الفيروس أيضًا وربما نعود الآن إلى نمط أكثر طبيعية من العدوى، نظرًا للأعداد المنخفضة جدًا من الحالات المكتشفة، فمن غير المعقول أن نقول على وجه اليقين أنه كان هناك انخفاض في مستويات المناعة العامة للسكان ضد الفيروس البارفو، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك."

إن اختبارات الفيروس البارفو - الذي يمكن الخلط بينه بسهولة وأمراض أخرى تسبب الطفح الجلدي، بما في ذلك الحصبة الألمانية - ليست متسقة على مستوى البلاد، يتم إجراء الفحص فقط للأمهات الحوامل اللاتي تعرضن لأشخاص مصابين أو اللاتي ظهر عليهم طفح جلدي، يتم مراقبة النساء الحوامل اللاتي تم التأكد من إصابتهن عن كثب لمدة 3 أشهر من خلال الموجات فوق الصوتية المنتظمة للتحقق من صحة أطفالهن، لا توجد حتى الآن طرق لعلاج المرض بشكل مباشر أو منع إصابة الطفل به.

يمكن أن يعاني الأطفال في الرحم من فقر الدم الجنيني نتيجة للإصابة بالفيروس البارفو، وفي حين يمكن علاج ذلك في بعض الأحيان عن طريق نقل دم خاص للجنين، فإن هذا الإجراء في حد ذاته يحمل خطر الإجهاض.

