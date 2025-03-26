الخليج اليوم .. "تسلا" تعلن موعد إطلاق سياراتها الكهربائية في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية عن إطلاق أعمالها في السعودية في 10 أبريل المقبل.

وذكرت "تسلا" أنها ستعرض سيارات تسلا الكهربائية ومنتجاتها التي تعمل بالطاقة الشمسية، والروبوت "أوبتيموس" الشبيه بالبشر، وستعرض أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأضافت: "اختبروا مستقبل القيادة الذاتية مع سايبر كاب، وقابلوا أوبتيموس، روبوتنا الشبيه بالإنسان، بينما نعرض ما هو قادم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات"، دون أن يوضح متى ستطرح المنتجات للبيع في المملكة.

وتتداول السيارات الكهربائية للشركة التابعة لإيلون ماسك في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، لكن ليس في السعودية أكبر سوق في منطقة الخليج.